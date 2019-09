Sanremo 2020 | le indiscrezioni bomba di Amadeus | Magari viene Madonna | per Jova e

Sanremo 2020 - Amadeus : «Sarò lieto non solo di invitare il Gabibbo - ma Antonio Ricci sarà mio ospite e seduto in prima fila» : Amadeus Al Festival di Sanremo potrebbero arrivare anche Antonio Ricci e il Gabibbo. A dare veridicità a questa tesi – apparentemente impossibile – è stato Amadeus in persona, direttore artistico e conduttore della settantesima edizione della kermesse canora, in programma dal 4 all’8 febbraio 2020 nella città dei fiori. Tutto è nato da un’affermazione fatta da Antonio Ricci durante la conferenza stampa di presentazione ...

Sanremo 2020 anticipazioni : Amadeus svela la sua paura più grande : Amadeus prima del Festival di Sanremo: “Ecco cosa mi spaventa di più” Amadeus, come tutti sapranno bene, sarà il nuovo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020. E sulla kermesse musicale ha parlato oggi molto abbondantemente in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. In questa occasione il presentatore de I Soliti Ignoti – Il ritorno ha svelato di aver deciso di reintrodurre Le nuove proposte, spiegando nel ...

Al via Sanremo Giovani e la selezione delle Nuove Proposte del Festival 2020 : Parte ufficialmente la selezione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020. Le etichette discografiche possono inviare la domanda di partecipazione dei loro artisti entro le ore 18.00 del 16 ottobre, attraverso l'apposita pagina disponibile sul sito della Rai. Le Nuove Proposte di Sanremo Giovani 2020 saranno 5 che si sfideranno nel corso del Festival in diretta su Rai1. Per la selezione delle canzoni e degli artisti, il direttore ...

I Big del Festival di Sanremo 2020 annunciati durante I Soliti Ignoti a gennaio : I Big del Festival di Sanremo 2020 saranno annunciati il 6 gennaio. Secondo l'indiscrezione riportata da davidemaggio.it, ci sarà da aspettare prima di conoscere i nomi di coloro che parteciperanno alla prossima edizione del Festival, la 70esima, con la conduzione di Amadeus. Si tratta quindi di un lieve ritardo rispetto alla tabella di marcia, dopo che per anni, i nomi dei Big partecipanti erano stati annunciati durante la serata in cui si ...

Sanremo 2020 : tornano le Nuove Proposte e cambia il regolamento di Sanremo Giovani : Amadeus E’ ufficiale: a Sanremo 2020 torneranno le Nuove Proposte. Abolita dal 2018 dall’allora direttore artistico Claudio Baglioni, la categoria avrà nuovamente un suo circuito – separato da quello dei Big – nel corso del Festival della Canzone Italiana. La decisione, presa da Amadeus, ha portato anche a dei cambiamenti nel regolamento di Sanremo Giovani, che quest’anno si suddividerà in cinque appuntamenti ...

