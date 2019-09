San Siro | vetri e guglie o anelli | i due nuovi progetti sono uno spettacolo FOTO e VIDEO

La rassegna stampa del 25 settembre – Juve avanti Pjanic - due grattacieli al posto di San Siro [FOTO] : rassegna stampa – Tanta Juventus sulle prime pagine di oggi. I bianconeri hanno battuto il Brescia nell’anticipo della quinta giornata, grazie ad un autogol di Chancellor e una rete di Pjanic a ribaltare il vantaggio di Donnarumma. La Gazzetta apre con “Pjanic di volo”. In taglio alto si parla di San Siro e dei due nuovi progetti, che saranno svelati al pubblico domani. Il Corriere dello Sport titola “avanti ...

Milano - giovedì la presentazione dei progetti selezionati per il nuovo San Siro. La proposta di Populous : Il 26 settembre Milan e Inter presenteranno i progetti selezionati per il nuovo stadio, insieme ai piani per un grande progetto di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro. Lo comunicano i due club in una nota. L'evento è in programma alle 11 presso il Politecnico Bovisa. Nel video il rendering del progetto del nuovo stadio proposta da Populous

Vetro e guglie per lo stadio di San Siro : ecco il video del progetto Populous : Lo studio di architetti statunitensi ha svelato in un video la riqualificazione dell’area di San Siro. Giovedì 26 settembre la presentazione ufficiale dei due progetti in gara

San Siro - Scaroni : “Spero vada tutto benissimo” : Soddisfatto per lo sviluppo della questione stadio, un po’ meno per l’andamento della squadra. Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha risposto ad alcune domande dei giornalisti al suo arrivo alla Scala di Milano per il premio “The Best Fifa Award 2019”. La questione San Siro “spero vada benissimo”, il Milan? “Quello guardi…” ha risposto. Per lo stadio “ci vediamo il 26 alle 11 ...

Nuovo Stadio San Siro - Milan e Inter sveleranno il 26 settembre i due progetti rimasti in corsa : Presso il Politecnico di Milano-Bovisa, le due società sveleranno i due progetti rimasti in corsa per il Nuovo Stadio di San Siro Milan e Inter fanno sul serio e, il prossimo 26 settembre presso il Politecnico di Milano-Bovisa, sveleranno i due progetti rimasti in corsa per la costruzione di un Nuovo Stadio a San Siro. Spada/LaPresse Questo il comunicato diramato nella giornata di oggi: 'Il 26 settembre A.C. Milan S.p.A. (Milan) e

Nuovo San Siro - c'è la data di presentazione dei progetti : Nuovo San Siro data presentazione progetti – Milan e Inter si preparano a presentare i progetti per la realizzazione di un Nuovo stadio, da costruire – nelle intenzioni dei due club milanesi – nell'area adiacente a quella in cui sorge attualmente lo storico "Giuseppe Meazza". In gara sono rimasti due progetti, che puntano su due strutture

Inter-Lazio - previsti oltre 50 mila spettatori a San Siro : Inter Lazio spettatori – Il turno infrasettimanale di Serie A, in programma tra il 24 e il 26 settembre, metterà di fronte Inter e Lazio in un match che si preannuncia interessante. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria nel derby e ancora imbattuti in campionato, mentre i biancocelesti si trovano a quota 7 punti e

Sala : “Immaginate che tristezza San Siro vuoto e a 100 metri il nuovo stadio illuminato” : A margine della conferenza per gli 80 anni dell’Ospedale Niguarda di Milano il sindaco Sala è tornato a parlare dell’ipotesi di costruire un nuovo stadio accanto al Meazza. Ovvero dell’idea che hanno Inter e Milan. “Dire “facciamo uno stadio nuovo e lasciamo lì San Siro”, ecco, questo secondo me è sbagliato. Immaginate la tristezza di San Siro vuoto con le luci, l’attenzione e tutta la visibilità sull’altro stadio che sta ...

Sala : «Nuovo stadio vicino a San Siro è sbagliato» : L'ipotesi di mantenere due stadi a Milano, con il Meazza da un lato e una nuova struttura costruita dai due club di calcio della città dall'altro, non convince il sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino milanese ha ribadito il proprio pensiero, seppur conscio della necessità di ascoltare entrambe le società. «Dire "facciamo uno stadio nuovo

La Lazio rialza la testa e mercoledì a San Siro sfida la capolista Inter : Dopo le sconfitte subite in rimonta contro Spal e Cluj, la Lazio torna vincere e contro il Parma conquista i

Milan-Inter - Salvini alza la voce : “vietato abbattere San Siro” : “Stasera andrò allo stadio e porto allo stadio mio figlio come promesso. Ritengo che abbattere San Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione. San Siro è il calcio nel mondo, va bene il business però abbattere pezzi di storia non fa parte del mio modo di essere”. Sono le dichiarazioni di Matteo Salvini, leader della Lega, sul futuro dello stadio di San Siro. “Con Scaroni ci siamo ...

Slitta la presentazione dei progetti del nuovo San Siro : nuovo San Siro data presentazione – Non sarà il 24 settembre il giorno della presentazione ufficiale dei progetti dello stadio che verrà. L'evento dovrebbe Slittare a venerdì prossimo, 27 settembre. Lo scrive "Il Corriere della Sera", spiegando che in settimana inizieranno anche gli incontri nelle commissioni consiliari che dovranno poi servire per arrivare alla definizione

Nuovo San Siro - nel piano un grattacielo di 143 metri : Nuovo San Siro grattacielo – Nel progetto per la realizzazione di un Nuovo stadio nell'area di San Siro è prevista anche la costruzione di un edificio destinato a ospitare gli uffici nella zona Est. La realizzazione di questa torre – che dovrebbe avere un'altezza pari a 143 metri – rientra nelle indicazioni contenute nel piano

Zhang : «L'Inter vuole migliorare anche con un nuovo San Siro» : «I ricavi da diritti tv possono crescere ancora, ma serve una maggiore attenzione ai mercati internazionali, come Usa e Cina. Suning è l'unico broadacaster in Cina per il calcio ma a volte è difficile mandare in onda certe partite, magari alle tre di notte, che vengono così viste da pochissimi spettatori». Lo ha detto il