Salvini vicino ad Emma Marrone | «Rispetto per la sofferenza | le manderò dei fiori»

Crisi di governo : Conte prepara il discorso per il Senato - addio a Salvini più vicino : Il premier Giuseppe Conte sta preparando il discorso che pronuncerà tra pochi giorni in Senato e in molti sono certi che "dirà addio" al leader leghista Matteo Salvini. La rottura, a questo punto, pare insanabile: Salvini, che nemmeno una decina di giorni fa chiedeva "pieni poteri" agli italiani, potrebbe ritrovarsi senza governo e senza elezioni. Di Maio, infatti, non ha voluto cogliere i segnali di pace lanciati dall'ormai ex alleato e i ...

Elisa Isoardi : “Vedremo se Salvini starà vicino a Francesca Verdini come non ha fatto con me” : “Mi stavo annientando nell'attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”: così Elisa Isoardi rivendica la bontà della decisione di chiudere la sua storia con Matteo Salvini. Il ministro dell’Interno e leader della Lega è attualmente legato a Francesca Verdini, rapporto che non provocherebbe la gelosia della sua ex: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa”.Continua a leggere

Elisa Isoardi - la frecciata a Matteo Salvini : “Francesca Verdini? Vediamo se le starà vicino come non ha fatto con me” : “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso“. Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua relazione con il vicepremier Matteo Salvini in un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiegando i motivi che l’hanno spinta a decidere di porre fine alla loro storia d’amore. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi – ha ...

Salvini stacca la spina : voto vicino : Il dato politico più importante emerso ieri è che la crisi di governo l'ha aperta la Lega di Matteo Salvini che ieri ha chiesto le elezioni dopo aver marcato in un comunicato...

Salvini stacca la spina : voto vicino : Il dato politico più importante emerso ieri è che la crisi di governo l'ha aperta la Lega di Matteo Salvini che ieri ha chiesto le elezioni dopo aver marcato in un comunicato...

Matteo Salvini - i fedelissimi di Giovanni Toti tentennano su aiutare la Lega : governo vicino alla crisi? : I Totiani verranno ben presto messi alla prova. L'occasione perfetta per vedere se i "traditori" di Forza Italia fanno sul serio è il voto di fiducia sul decreto Sicurezza-bis, che la Lega vuole approvare a tutti i costi prima che il Senato chiuda per ferie, e la mozione sul Tav. Fino ad ora sembra