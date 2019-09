Rugby - Mondiali 2019 : Fiji-Uruguay 27-30 - la Cenerentola corona il suo sogno : Quella che doveva essere una passeggiata per le Fiji si è trasformata in una lunga camminata dentro all’inferno sportivo. A Kamaishi si presenta un Uruguay bellissimo, capace di sfruttare i tanti errori di handling figiani e contrattaccare con ottimi trequarti, arrivando all’intervallo a +12. E l’incubo continua anche nella ripresa, ricca di errori e quando Berchesi, a 5 minuti dalla fine, riporta l’Uruguay oltre bonus ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. L’Uruguay sorprende le Fiji : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Canada. Orario - tv - streaming - canale e programma : Ben dieci cambi rispetto all’esordio tutt’altro che convincente con la Namibia. Torna in campo ai Mondiali di Rugby la Nazionale italiana: Conor O’Shea vuole testare tutta la squadra in vista delle sfide fondamentali con Sudafrica e Nuova Zelanda. Domani gli azzurri sfidano il Canada ovviamente da favoriti: vincere con bonus è obbligatorio, provare a giocare bene è importante. Andiamo a scoprire il programma dell’incontro ...

Rugby - Mondiali 2019 : il XV del Canada per la sfida all’Italia. La formazione dei nordamericani : Giovedì 26 settembre, alle ore 9.45 italiane, per la Coppa del Mondo di Rugby, all’Hakatanomori Stadium di Fukuoka, in Giappone, andrà in scena, in un match valido per la Pool B, la sfida tra Italia e Canada. Dopo gli azzurri, anche i nordamericani hanno comunicato il loro XV titolare per il match. All’esordio in questa edizione del torneo iridato gli uomini di Kingsley Jones affronteranno l’Italia, vincente all’esordio ...

Rugby - Mondiali 2019 : Fiji-Uruguay - i pacifici vogliono il bottino pieno : Dopo il ko con l’Australia tornano in campo domani mattina, fischio d’inizio alle 7.15, le Fiji e avversario di giornata è l’Uruguay. Sfida che non sembra poter prevedere sorprese, con i figiani che dopo l’ottima ora giocata con i Wallabies cercheranno di chiudere il prima possibile il discorso contro una squadra sudamericana sicuramente in crescita in questi anni, ma ancora lontana dalle migliori nazioni al mondo. Per i ...

Rugby - Mondiali 2019 : il Canada ai raggi X. Italia superiore - ma non può permettersi il lusso di sottovalutarli : Archiviata, non senza difficoltà e polemiche, la pratica Namibia, ora per l’Italia di Conor O’Shea il prossimo obiettivo è il Canada. Giovedì mattina, con fischio d’inizio alle 9.45 e diretta su Rai 2, gli azzurri scenderanno in campo a Fukuoka per il secondo match della Rugby World Cup in Giappone e l’obiettivo non può che essere una vittoria. Convincente, come non è stata del tutto quella con la Namibia. Ma attenzione, perché i nordamericani ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Seconda sconfitta per la Russia nella Pool A : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...

Rugby - Mondiali 2019 : Russia-Samoa 9-34. Ripresa devastante degli oceanici : A Kumagaya, in Giappone, nell’unico match di giornata, valido per la Pool A della Coppa del Mondo di Rugby, la Russia, dopo aver perso per 10-30 all’esordio con i padroni di casa, oggi cede anche alle Samoa per 9-34, con la formazione oceanica che inizia la rassegna iridata con una vittoria con tanto di bonus offensivo. Nel primo tempo dopo alcuni minuti di studio, Samoa ottiene un calcio per fuorigioco, ma gli oceanici decidono di ...

Rugby - Mondiali 2019 : Fiji-Uruguay. Programma - orario e tv : Secondo turno per il Girone D che vede in campo nuovamente le Fiji, a caccia del riscatto dopo la delusione iniziale con l’Australia. D’ora in poi gli oceanici non potranno più sbagliare se vorranno coltivare ancora il sogno del passaggio del turno. Ad affrontarli l’Uruguay, all’esordio nella Coppa del Mondo. Andiamo a scoprire il Programma del match. Mondiali Rugby 2019 Seconda giornata Gruppo D Ore ...

Rugby - Mondiali 2019 : Samoa-Russia - i pacifici cullano un sogno impossibile : Inizia oggi, con fischio alle 12.15, il secondo turno della Rugby World Cup in Giappone. Al Kumagaya Rugby Stadium torna in campo la Russia, uscita sconfitta nel match inaugurale contro il Giappone, e le Samoa, al loro esordio iridato. Sulla carta una sfida poco importante, senza alcun fascino e ai margini del Rugby che conta ai Mondiali. E, effettivamente, il rischio visti i recenti risultati può essere questo, ma non bisogna dimenticare che le ...

Rugby - Mondiali 2019 : la formazione dell’Italia per la sfida al Canada. Dieci cambi nel XV di Conor O’Shea rispetto alla Namibia : Svelata da Conor O’Shea la formazione dell’Italia che scenderà in campo all’Hakatanomori Stadium di Fukuoka giovedì 26 settembre, alle ore 9.45 italiane per la sfida valida per la Pool B della Coppa del Mondo di Rugby contro il Canada. Si tratta di un match da vincere a tutti i costi per gli azzurri, per certificare almeno il terzo posto finale nel raggruppamento, che vale la qualifica alla Coppa del Mondo del 2023. Sono ben ...

Russia-Samoa - Mondiali Rugby 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, martedì 24 settembre, la Coppa del Mondo di rugby vedrà un unico match di giornata: per la Pool A, nella quale Irlanda e Giappone hanno vinto con bonus all’esordio rispettivamente contro Scozia e Russia, si affrontano, alle ore 12.15 italiane, Russia e Samoa, in una sfida che mette a confronto le due formazioni sulla carta più deboli del raggruppamento. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva ...

Rugby - Mondiali 2019 : Galles-Georgia 43-14 - i campioni del 6 Nazioni dominano senza problemi : Doveva essere una formalità, ma il Galles la rende ancora più facile. Tre mete in meno di venti minuti e il discorso Georgia è già alle spalle. Troppa la differenza tra due squadre arrivate in Giappone con obiettivi diversi. E la sfida di Toyota rilancia le quotazioni gallesi per il titolo, mentre la Georgia – che quattro anni fa chiuse terza e conquistò di diritto la possibilità di essere alla RWC – dovrà giocare come ha fatto nella ...

Rugby - Mondiali 2019 : risultati e classifiche fase a gironi. Galles ed Australia appaiate in testa nella Pool D : Da venerdì 20 settembre, in Giappone, si disputerà la Coppa del Mondo di Rugby: fino al 2 novembre 48 gare in 12 diverse città incoroneranno la nuova regina della palla ovale mondiale. L’Italia, inserita nella Pool B, esordirà con la Namibia il 22 settembre per poi affrontare il Canada il 26, il Sudafrica il 4 ottobre e la Nuova Zelanda il 12. Di seguito tutti i risultati della Coppa del Mondo di Rugby con le classifiche delle quattro ...