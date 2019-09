Roma choc | ancora un bus dell' Atac in fiamme | il mezzo aveva solo 6 anni

Roma choc : ancora un bus dell'Atac in fiamme - il mezzo era nuovissimo : Roma choc : un altro bus dell'Atac a fuoco in zona Giardinetti nella Capitale, fra Torre Chiaia e Torre Maura. Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme : sul posto i vigili del...

Roma choc - scheletro trovato davanti all’uscita della stazione della metro Piramide : Uno scheletro umano è stato ri trovato in piazzale Ostiense a Roma , proprio davanti all’uscita della stazione Piramide della metro b. Lo scheletro è stato scoperto dai tecnici di Acea durante uno scavo davanti l’ingresso della stazione Piramide . Sembrerebbe conservato bene e potrebbe risalire al massimo ad un secolo fa: forse si tratta di una vittima dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale. Esami specifici per la certezza della datazione ...

Selvaggia Roma - accuse choc a Francesco Chiofalo : «Ha mentito sul tumore» : « Francesco è arrivato al punto di lucrare sulla sua malattia perché ha mentito sia sulla durata dell?operazione sia sulla reale gravità della stessa. Per me è...

"Mamme sexy si lamentano dei bulli"/ Preside Roma - lettera choc : 'confusione di ruoli : "Mamme sexy che si lamentano dei bulli". Fa discutere la lettera di una Preside di un istituto di Casal Palocco in quel di Roma , in vista del nuovo anno

Lettera choc di una preside Romana : "Mamme in minigonna - poi si lamentano per le figlie bullizzate" : “Mamme in minigonna e calze a rete, perché si lamentano per le figlie bullizzate?”. Così recita una lunga Lettera di congedo di una preside di un istituto romano. A riportare il contenuto della missiva della professoressa Eugenia Rigano è il Corriere della Sera: oltre che di un addio alla scuola, si tratterebbe di una replica alle critiche e agli appunti a lei rivolti durante gli anni trascorsi al vertice ...