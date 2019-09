Roma-Atalanta live | le formazioni ufficiali | dentro Spinazzola | Smalling e Zaniolo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019)– Va in scena all’Olimpico, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre., LE(4-2-3-1): Pau Lopez;, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Florenzi, Pellegrini,; Dzeko: In attesa. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, leCalcioWeb.

OfficialASRoma : Contro l'Atalanta, Aleksandar Kolarov ha segnato il primo dei suoi 6?? gol su punizione in giallorosso in @SerieA ??… - DiMarzio : ????Questa sera la #Roma userà una maglia speciale targata @tokidoki - OptaPaolo : 4 - La sconfitta per 0-4 dell'Atalanta è la più larga per una squadra italiana in Champions League dal novembre 201… -