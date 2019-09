Roma-Atalanta | gli highlights del match – VIDEO

Roma-Atalanta 0-2 live - de Roon raddoppia! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. 90′ – LA DIFESA ...

L'Atalanta sbanca l'Olimpico : Roma sconfitta 2-0 : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta 0-1 live - Duvan Zapata porta in vantaggio la Dea! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. 71′ – Duvan ...

Roma-Atalanta 0-1 La Diretta Vantaggio di Zapata : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Grande spunto di Zaniolo fermato da Toloi : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Live Roma-Atalanta 0-0 : riposano Mkhitaryan e Zapata : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Di Dzeko la migliore occasione della gara : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta 0-0 live - fine primo tempo! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. fine primo tempo. 36′ ...

Roma-Atalanta 0-0 live - occasione d’oro per Dzeko! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. 36′ – Torna a ...

Roma-Atalanta 0-0 live - partiti! : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. E’ partita meglio ...

Risultati Serie A live - 5^ giornata : si gioca Roma-Atalanta : Risultati Serie A live – Neanche il tempo di mandare agli archivi la quarta giornata che nel massimo campionato italiano si torna in campo per il quinto turno, il primo infrasettimanale della stagione. Due anticipi al martedì: alle 19 Verona-Udinese finisce 0-0 e alle 21 Brescia-Juventus, blitz della squadra di Maurizio Sarri grazie ad una prodezza del bosniaco Pjanic. Il programma ricco è però il mercoledì. Roma-Atalanta ...

Roma-Atalanta 0-0 La Diretta Smalling al debutto. Fuori Mkhitaryan - dentro Florenzi : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta - dalle 19.00 La Diretta Smalling al debutto. Fuori Mkhitaryan - dentro Florenzi : Roma e Atalanta aprono alle ore 19 il programma del mercoledì della 5a giornata di serie A. I giallorossi sono imbattuti dopo le prime 4 partite, 2 vittorie e 2 pareggi, e domenica scorsa...

Roma-Atalanta live - le formazioni ufficiali : dentro Spinazzola - Smalling e Zaniolo - fuori Duvan Zapata : Roma-Atalanta live – Va in scena all’Olimpico Roma-Atalanta, anticipo delle 19 del turno infrasettimanale di Serie A. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in pieno recupero contro il Bologna. I bergamaschi, invece, hanno acciuffato il pari, sempre nel recupero, contro la Fiorentina, dopo essere andati sotto di due reti. Si preannuncia una gara spettacolare, come è nella natura nelle due squadre. Roma-Atalanta, LE formazioni ...