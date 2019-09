Roma-Atalanta 0-2 Fonseca ha capito il calcio italiano | non quello bergamasco

Roma-Atalanta - le pagelle di CalcioWeb : Duvan Zampata - Toloi prodigioso [FOTO] : Roma-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb – Vittoria per l’Atalanta nell’anticipo del mercoledì di Serie A. Duvan Zapata e de Roon regalano tre punti a Gasperini. Male Veretout, Gollini e Toloi sugli scudi. Le pagelle di CalcioWeb. In alto la FOTOGALLERY. Roma-Atalanta, LE pagelle DI CalcioWeb Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6: fatto inspiegabile al 12′, l’estremo difensore spagnolo è vittima di crampi, già è ...

Roma-Atalanta 0-2 - la Dea domina all’Olimpico e si regala tre punti d’oro [FOTO] : Roma-Atalanta LIVE – La Roma cade in casa contro l’Atalanta. Finisce 0-2. Atalanta che parte meglio, ma la Roma esce alla distanza e ha le migliori occasioni nel primo tempo. Gollini salva su Dzeko. Nella ripresa Zaniolo ha l’occasione per portare avanti i giallorossi, ma sbaglia clamorosamente. Al 71′ è Duvan Zapata a portare avanti l’Atalanta con un gran sinistro sul primo palo. Legno che viene centrato ...

VIDEO Roma-Atalanta 0-2 - Highlights - gol e sintesi : una magia di Zapata e il sigillo di De Roon espugnano l’Olimpico : L’Atalanta ha sconfitto la Roma per 2-0 allo Stadio Olimpico nel match valido per la quinta giornata della Serie A. La Dea è riuscita a sbloccare la situazione al 70′ grazie a una magia di Duvan Zapata. Il colombiano ha tirato una staffilata sotto la traversa approfittando al meglio del pallonetto morbido di Freuler, l’azione era nata da un recupero di Gomez. Poi nel finale è arrivato il gol del raddoppio firmato da De Roon. ...

Calcio - all'Olimpico Roma-Atalanta 0-2 : 20.57 La Roma cade in casa con l'Atalanta. Si gioca a viso aperto.Ci provano subito Spinazzola e Malinovskiy,poi Gomez. Squadre fluide e schemi che variano.Al 32'Dzeko impegna seriamente Gollini.Replica Ilicic.A inizio ripresa Atalanta più propositiva,ma al 59' Zaniolo dopo uno splendido uno contro uno manca un gol che sembrava fatto. Poi Palomino sfiora il gol che arriva al 70' con Zapata.Al 79' tentativo di Kalinic,ma la Roma è lenta e ...

90′ – LA DIFESA ...

71′ – Duvan ...

fine primo tempo. 36′ ...

36′ – Torna a ...