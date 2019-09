RMC Sport – Rinnovi Napoli | pronto un doppio annuncio entro Natale…

Per RMC Sport - radio francese - Allegri avrebbe detto no al Monaco perché aspetta il PSG : E' stato uno degli addii più pesanti degli ultimi anni e sui vari social molti tifosi ancora lo rimpiangono per i cinque anni trascorsi alla Juventus, in cui ha raccolto numerosi trofei: parliamo di Massimiliano Allegri, che in intesa con Andrea Allegri ha rescisso consensualmente il suo contratto con i bianconeri a fine stagione scorsa. Come sottolineato dallo stesso tecnico toscano, l'idea è quella di prendersi un anno di riposo e pensare alla ...