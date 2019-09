Risultati Ligue 1 | 7^ giornata – L’Angers sbanca Tolosa | pari Lione | la classifica

Risultati Ligue 1 - 7^ giornata : prima vittoria per il Monaco - la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si gioca la settima giornata del campionato francese. Il turno è ripartito su due giorni. 0-0 tra Digione e Marsiglia, vince il Monaco contro il Nizza. Impegno in trasferta per il Lione contro il Brest, il Paris Santi-Germain riceve lo Stade de Reims nella giornata di mercoledì. Il programma completo. MARTEDI’ ore 19 Digione-Marsiglia 0-0 ore 21 Monaco-Nizza 3-1 MERCOLEDI’ ore ...

Risultati Ligue 1 - 6^ giornata – pari tra Rennes e Lilla - la classifica aggiornata : Risultati Ligue 1 – Si torna in campo anche per la Ligue 1, un turno che promette grande spettacolo ed emozione. La giornata prende il via con la partita tra Strasburgo e Nantes, vincono i padroni di casa di misura (2-1). Sabato di grande spettacolo con tanti match avvincenti. Il Marsiglia non va oltre il pari in casa contro il Montpellier. Vincono anche Nizza e Nimes (in casa) e Amiens in trasferta. pari per Bordeaux e Monaco. ...

Risultati Ligue 1 - pari tra Saint Etienne e Tolosa : la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Ligue 1 – Nel massimo campionato francese si scende in campo per la quinta giornata. Il turno si è aperto con le sfide delle 19 e delle 20.45 del venerdì: successo del Lilla contro l’Angers, finisce con il risultato di 2-1. Il Lione non va oltre il pareggio con l’Amiens. Neymar si riprende il PSG: l’asso brasiliano segna un ‘golazo’ allo scadere, ma che fatica. Il programma completo. Gol ...

Risultati Ligue 1 - l’Angers vince ancora : il programma completo della quarta giornata e la classifica : Risultati Ligue 1 -Le prime giornate della Ligue 1 hanno portato importanti indicazioni in vista del proseguo della stagione, si preannuncia un campionato avvincente e combattuto ma principalmente le posizioni che valgono la qualificazione in Champions League, in Europa League e salvezza, per la vittoria del titolo è ovviamente in vantaggio il Psg, altre squadre candidate a lottare per le posizioni altissime sono Lione, Lille e Nizza, ...

