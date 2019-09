Right to repair | aggiustare gli elettrodomestici per salvaguardare l’ambiente

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Se ogni smartphone buttato fosse utilizzato per un anno in più, il risparmio di anidride carbonica compenserebbe le emissioni di uno Stato come l'Irlanda per 12 mesi

