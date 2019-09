Riforme | il taglio dei parlamentari il prossimo 7 ottobre alla Camera Il voto sul testo

**Riforme : Di Maio - ‘Pd sia leale - prima taglio parlamentari poi il resto’** : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Questo governo è nato per tagliare 345 poltrone con il taglio dei parlamentari. Noi ci aspettiamo lealtà da parte del Partito democratico, dopo di che è chiaro che serve un riequilibrio”, sui regolamenti parlamentari e sul sistema elettorale, “ma non ci siamo accordati sul fatto che si approvavano questi provvedimenti e poi il taglio dei parlamentari. Sono sicuro che questa lealtà ci ...

Riforme : D’Incà - ‘taglio parlamentari e tavolo aperto per legge elettorale’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – “Abbiamo già deciso in agosto, durante il programma fatto insieme, di passare subito alla votazione di questo importantissimo passaggio, che renderà più efficace e efficiente la nostra democrazia, avendo anche dei risparmi di cinquecento milioni di euro in cinque anni. Sono convintissimo che lo voterà anche il Pd, lo hanno affermato anche nelle ultime giornate, dall’altra parte occorrerà andare ...

Riforme : Di Maio - ‘no frizioni in governo su taglio parlamentari’ : Roma, 29 set. (AdnKronos) – “Io credo che questo governo sia nato, in un solo mese, perché l’obiettivo era prima di tutto non permettere a chi voleva far cadere il governo di non tagliare 350 parlamentari. Io lo voglio ricordare: mancano due ore di lavoro alla Camera e li abbiamo tagliati per sempre, e questo è uno dei motivi per cui Salvini ha fatto cadere il governo. Qualcuno dice che sia un ultimatum” approvare ...

**Riforme : D’Uva - ‘taglio parlamentari a prima data utile come da accordo di governo’** : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Il taglio del numero dei parlamentari aspetta solo l’ok finale della Camera. Dopodiché avremo mezzo miliardo da reinvestire in servizi per gli italiani, un Parlamento più efficiente e cittadini che torneranno al centro della vita politica. Adesso mancano un paio di ore di lavoro e anche questo traguardo sarà raggiunto”. Lo dice in una nota il capogruppo M5S alla Camera, Francesco ...

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Del resto, fanno notare fonti parlamentari dem, il ‘pacchetto complessivo’ sulle Riforme è uno dei punti qualificanti dell’accordo di governo tra Pd e 5 Stelle. E come tale, si sottolinea, va rispettato. Quindi se occorrerà “un po’ di tempo in più per chiudere, non sarà una tragedia spostare un po’ più in là il voto sul taglio dei parlamentari. O i 5 Stelle temono che la legislatura ...

Riforme : Pd a Di Maio - taglio parlamentari non si discute ma no ultimatum su tempi/Adnkronos : Roma, 20 set. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – “Intanto la lealtà del Pd non si misura sul taglio dei parlamentari. Abbiamo dato la nostra parola e si farà, non si discute. Ma l’accordo di governo prevede che il taglio sia accompagnato da un’intesa complessiva su legge elettorale e modifiche costituzionali. Ci stiamo lavorando, e bene, con il sottosegretario Fraccaro. E se serve un po’ di tempo per definire ...

Manovra : Conte - ‘Riforme per crescita - sostanzioso taglio tasse’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Quando si ragiona di crescita economica è fondamentale ascoltare le istanze di chi rappresenta il mondo del lavoro. Perciò, questa mattina ho accolto la richiesta di un incontro da parte delle principali sigle sindacali, per discutere di misure indispensabili per lo sviluppo dell’economia italiana in vista dell’imminente Manovra economica. L’orizzonte della Manovra non sarà, ...

Manovra : Conte - ‘Riforme per crescita - sostanzioso taglio tasse’ (2) : (AdnKronos) – “Intendiamo anche dare impulso ad una nuova agenda di investimenti nell’innovazione e la sostenibilità ambientale, e ad un piano strutturale di interventi per il rilancio del Mezzogiorno – prosegue il premier confermando quanto trapelato oggi dall’incontro – In seguito alla pubblicazione della prossima Nota di Aggiornamento al Def di fine settembre, il confronto con i sindacati e le parti ...

Riforme : M5S accelera - in capigruppo taglio parlamentari in calendario : Roma, 16 set. (AdnKronos) – Il M5S accelera sulla riforma che introduce il taglio dei parlamentari. Mercoledì prossimo, a quanto si apprende, i grillini intendono chiedere la calendarizzazione del testo nel corso della riunione dei capigruppo di Montecitorio. Obiettivo dare il via libera definitivo al ‘taglia seggi’ -riforma che per essere completata necessita di un ultimo passaggio alla Camera- già in autunno.L'articolo ...

Riforme : Migliore - ‘taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Se ne è parlato poco. Ma quella è stata la pietra angolare, l’architrave dell’accordo di governo Pd-5 Stelle”. Gennaro Migliore, capogruppo dem in commissione Affari costituzionali alla Camera, definisce così, parlando con l’Adnkronos, l’intesa (messa nero su bianco nel programma del Conte 2) che abbina il taglio del numero dei parlamentari, ‘vessillo’ M5S, a ...

Riforme : Migliore - ‘taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ (2) : (AdnKronos) – Quindi contestualmente al taglio degli eletti, ‘bandiera’ dei 5 Stelle, partirà il percorso di una riforma costituzionale bis? “Se ne è parlato molto poco ma proprio questa è stato l’architrave dell’accordo, una pietra angolare. Per i 5 Stelle l’approvazione definitiva del taglio del numero dei parlamentari era una conditio sine qua non. A questo via libera si accompagnerà una riforma ...

Riforme : Migliore - ‘taglio parlamentari e proporzionale - base intesa Pd-M5S’ (3) : (AdnKronos) – Il Pd da ‘paladino’ del maggioritario ora vira verso il proporzionale? “Con il taglio dei parlamentari, in quasi la metà delle regioni italiane -argomenta Migliore- sarebbe totalmente preclusa la rappresentanza dei partiti minori. Passerebbero solo i primi due, tre… E poi c’è anche un problema nella platea che elegge il presidente della Repubblica: ci sarebbero più rappresentanti delle ...

