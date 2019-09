Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Tre anni fa era stato condannato a dieci mesi per non averto ilda un gioielliere di Busto Arsizio, condanna poi confermata in appello. Mal’avrebbe rifatto: non saldare. Il figlio del senatore leghista è statoperfraudolenta da un ristoratore fiorentino come riporta il quotidiano La Nazione. Secondo Il primogenito del fondatore del Carroccio ha cenato in compagnia di una donna in unin piazza Beccaria, “Antico Beccaria”, e, al momento dire il, una sessantina di, si sarebbe dileguato sostenendo che doveva andare a un bancomat a prelevare il contante. Il ristoratore, Gaetano Lodà, un passato di spicco nella tifoseria viola, aveva salvato sull’agenda il numero del telefonino con il quale gli era arrivata, nel pomeriggio di sabato, la prenotazione del tavolo, senza neanche sapere che fosse ...

tordi_luciano : La vita ideale secondo i leghisti puri. ??????????????? «Vado a prelevare» e se ne va Riccardo Bossi mangia in un pub… - Cascavel47 : Riccardo Bossi non paga conto al ristorante da 66 euro: denunciato per insolvenza - la_gata_lova : <<A SCROC>>, diciamo in Romagna «Vado a prelevare» e se ne va Riccardo Bossi mangia in un pub a Firenze e non pag… -