Riccardo Bossi denunciato da un ristoratore | Non ha pagato il conto

Riccardo Bossi denunciato a Firenze : avrebbe cenato senza pagare : Riccardo Bossi , 40 anni, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi , sarebbe stato denunciato per non aver pagato una cena di 66 euro per due persone in un locale in piazza Beccaria a Firenze . Il ristoratore fiorentino Gaetano Lodà ha raccontato a La Nazione e ad alcuni quotidiani locali che sabato scorso Riccardo , in compagnia di una ragazza, si sarebbe allontanato dal locale sostenendo di dover andare a prelevare contante a uno ...

Riccardo Bossi non paga conto al ristorante da 66 euro : denunciato per insolvenza : Tre anni fa era stato condannato a dieci mesi per non aver pagato il conto da un gioielliere di Busto Arsizio, condanna poi confermata in appello. Ma Riccardo Bossi l’avrebbe rifatto: non saldare. Il figlio del senatore leghista è stato denunciato per insolvenza fraudolenta da un ristoratore fiorentino come riporta il quotidiano La Nazione. Secondo Il primogenito del fondatore del Carroccio ha cenato in compagnia di una donna in un ...