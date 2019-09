Reggio Calabria | drammatico incendio nella notte tra le case delle colline della città

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2019)di paura a, dove un enormesta interessando lezona Sud, tra Ravagnese e Gallina. L’era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:00, quando le fiamme hanno iniziato a minacciare ledi contrada Morloquio, dove sorge la comunità alloggio Villa Sant’Elia, una struttura riabilitativa che ospita 20 pazienti assistiti in orario notturno da due infermiere. I Vigili del Fuoco sono sul posto dalle 21:40 circa, ma la situazione è precipitata dopo le 23:45 quando le fiamme hanno raggiunto le abitazioni in modo improvviso rispetto al fronte del fuoco che si è avvicinato improvvisamente. Si teme soprattutto per ...

