RC auto | in alcune province italiane aumenti fino al 98% in caso di sinistro con colpa

Graziano Delrio : "Su alcune concessioni autostradali possibile revoca" : Sulle concessioni autostradali “siamo stati molto chiari: la revisione dei sistemi concessori, non solo autostradali, è importante per tutelare sempre al meglio l’interesse pubblico. alcune concessioni, in particolare quelle collegate alla tragedia del ponte Morandi, vanno viste, come sta facendo già la Presidenza del Consiglio, con gruppi di esperti che potranno anche arrivare fino alla revoca”. Lo ha detto a Sky ...

Crisi - Bonino : “Serve governo autorevole del fare ma anche del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza” : “Serve un autorevole governo del fare e del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza”. Lo ha affermato Emma Bonino, al termine dell’incontro della delegazione del Gruppo Misto del Senato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Più Europa si riserva ogni valutazione”, ha aggiunge Bonino, che ha chiesto provvedimenti per quanto riguarda le regole per la raccolta delle firme per le liste, ...

Frammenti di un Boeing 787 della Norwegian caduti su Fiumicino : danneggiate alcune auto : Altro che stelle cadenti, nei pressi di Fiumicino è caduto ben altro oggi pomeriggio e fortunatamente, ma solo per un soffio, si sono evitati danni a persone. Un Boeing 787 della compagnia Norwegian con 298 passeggeri a bordo, appena partito dall'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino e diretto a Los Angeles, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza perché perdeva Frammenti, alcuni grandi fino a cinque centimetri che sono arrivati ...