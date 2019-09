Razzismo | Zoro ricorda il suo episodio | “Da allora non è cambiato nulla”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Era il 27 novembre del 2005 e al “San Filippo” si giocava Messina-Inter. Marco André, difensore ivoriano dei padroni di casa, all’ennesimo ululato nei suoi confronti, proveniente dal settore ospiti, prese in mano il pallone e si avviò verso gli spogliatoi. Un gesto passato tristemente alla storia. Quasi quattordici anni dopo non sembra esserenulla e lo stesso, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” è amareggiato. «Sono felice di come ha parlato Infantino, senza peli sulla lingua, in una occasione così importante. E lo ringrazio. Forse questa denuncia servirà finalmente a smuovere qualcosa, perché in 15 anni in Italia non ènulla, per colpa dello Stato e della Federcalcio che non hanno lottato come avrebbero dovuto contro il». L’arbitro dovrebbe interrompere la gara, ma spesso non lo fa. «Perché di ...

