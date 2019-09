Ramona Badescu mamma a 50 anni Il dolce ritorno della splendida showgirl romena | eccola

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Non è mai troppo tardi per diventare. Quante volte abbiamo sentito questa frase di incoraggiamento alle donne? L’attrice esembra aver seguito questo consiglio, infatti è rimasta incinta a quasi 51e darà alla luce il suo primo figlio. A rivelare la notizia bomba è il settimanale ‘Diva e Donna’, che pubblica le immagini eloquenti. Nella foto si vede l’ex protagonista del ‘Bagaglino’ in bikini, con un enorme pancione che fa ritenere che lo stato di gravidanza sia in fase avanzata. Gli scatti effettuati alla donna sono successivi ad una visita medica svoltasi a Roma. Cosa sappiamo del padre del bambino? (Continua dopo la foto) Il suo grande amore si chiama Narcis Godeanu, è rumeno come lei, lavora come avvocato e professore universitario di diritto. I due si conobbero nel 2007 in Italia durante un incontro non formale ...

