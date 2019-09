Qualificazioni Euro 2020 | Mancini spiazza tutti in vista di Italia-Grecia | De Rossi

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : De Rossi pre-convocato da Mancini in vista del match contro la Grecia a Roma : Stando a quel che trapela dall’ambiente della Nazionale italiana di Calcio il nome di Daniele De Rossi potrebbe rientrare nei piani del CT Roberto Mancini. L’ex centrocampista della Roma, attualmente in forza al Boca Juniors, infatti, è nella lista dei pre-convocati dal tecnico azzurro in vista delle pRossime partite delle Qualificazioni agli Europei 2020 contro la Grecia (12 ottobre) e il Liechtenstein (15 ottobre). Il classe ...

Pallamano femminile - Qualificazioni Europei 2020 : le convocate per l’Italia per il match contro il Montenegro : Domani, mercoledì 25 settembre (ore 18.00), la Nazionale italiana di Pallamano femminile inizierà il percorso delle Qualificazioni agli Europei 2020, la cui fase finale si terrà in Norvegia e in Danimarca, affrontando a Pljevlja le padrone di casa del Montenegro, nel primo match valido per il Gruppo 2. Azzurre che se la vedranno poi il 29 settembre a Lignano Sabbiadoro contro l’Ungheria alle ore 17.00, considerando l’altra sfida più ...

Pallanuoto - Qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Ortigia-Apoel Larnaca 25-3. I siracusani passano al secondo turno! : La vittoria del Montpellier sul Partizan aveva spianato la strada in mattinata all’Ortigia nel primo turno di qualificazione dell’Euro Cup di Pallanuoto: ai siciliani bastava non perdere contro i modesti ciprioti dell’Apoel Larnaca, ed i siracusani hanno dominato in lungo ed in largo, vincendo per 25-3. Il primo quarto basta ed avanza per indirizzare la sfida: 6-1 e qualificazione ormai in cassaforte. Il resto del match è un ...

Pallanuoto - Qualificazioni Euro Cup 2019-2020 : Posillipo-Noisy Le Sec 7-13. Campani eliminati : Dopo la vittoria di venerdì contro i maltesi del Valletta, e la sconfitta di sabato contro i magiari del Miskolc nella terza ed ultima giornata del primo turno di qualificazione del’Euro Cup di Pallanuoto serviva una vittoria al Posillipo per superare le eliminatorie: i Campani invece soccombono per 7-13 contro i francesi del Noisy Le Sec e vedono terminare anzitempo il cammino continentale. Anche nella gara odierna dura 16 minuti la ...

Qualificazioni Euro 2020 – Inghilterra - un calcio alla discriminazione : insulti razzisti a Sterling - arrestato tifoso bulgaro : La polizia metropolitana di Londra ha reso noto l’arresto di un tifoso bulgaro: l’uomo aveva insultato, con termini razzisti, il calciatore inglese Raheem Sterling La Polizia metropolitana di Londra ha reso nota la notizia dell’arresto di un tifoso bulgaro, presente nel settore di Wembledy riservato ai supporter ospiti in occasione della gara fra Inghilterra e Bulgaria valevole per le Qualificazioni ad Euro 2002. ...

Qualificazioni Euro2020 – Cristiano Ronaldo da record! Poker alla Lituania : è il miglior marcatore di sempre della competizione : Cristiano Ronaldo realizza un Poker contro la Lituania: l’attaccante portoghese tocca quota 25 reti e diventa il miglior marcatore di sempre nelle Qualificazioni europee Cristiano Ronaldo marchia a fuoco il suo nome nella storia del calcio mondiale ancora una volta. Il fuoriclasse portoghese è stato l’assoluto protagonista della partita vinta dal suo Portogallo per 1-5 contro la Lituania, valevole per le Qualificazioni ad Euro ...

RISULTATI Qualificazioni EUROPEI 2020/ Poker di CR7 - volano Inghilterra e Francia! : RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, Poker di Cristiano Ronaldo in Lituania e vittoria con brivido dell'Inghilterra, ok anche Francia e Serbia.

VIDEO Cristiano Ronaldo - quattro gol in Lituania-Portogallo 1-5 : il poker di CR7 - record nelle Qualificazioni agli Europei 2020 : Cristiano Ronaldo galattico nelle qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, il fuoriclasse della Juventus ha trascinato il suo Portogallo alla vittoria in Lituania per 5-1. CR7 ha segnato quattro gol, un mirabolante poker per il fenomeno di Madeira che è risultato determinante in trasferta: al 7′ trasforma un calcio di rigore, al 61′ sigla il 2-1 con un tiro da fuori e seguente papera dal portiere, al 65′ si fa trovare pronto ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi (10 settembre). Poker di Cristiano Ronaldo! Vincono Francia e Inghilterra : oggi martedì 10 settembre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Spiccano i quattro gol segnati da Cristiano Ronaldo, le vittorie di Turchia e Inghilterra, la sconfitta dell’Islanda in Albania. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Partita davvero pazza a Southampton dove il piccolo Kosovo, imbattuto da quasi due anni, passa in vantaggio al 1′ con Berisha che ...

Risultati Qualificazioni Europei 2020/ Diretta gol live - Inghilterra a valanga! : Risultati qualificazioni Europei 2020, Diretta gol live score. Scendono oggi in campo i gironi A, B, H: partite in programma e classifica dei gruppi.

RISULTATI Qualificazioni EUROPEI 2020/ Partite al via - si gioca! Diretta gol live : RISULTATI QUALIFICAZIONI EUROPEI 2020, Diretta gol live score. Scendono oggi in campo i gironi A, B, H: Partite in programma e classifica dei gruppi.

Volley femminile - Qualificazioni Olimpiadi 2020 : definite le 8 Nazionali per il torneo europeo - sfida Olanda-Turchia? : La CEV ha pubblicato il nuovo ranking europeo per il Volley femminile, la Serbia si è confermata al comando grazie alla seconda vittoria consecutiva agli Europei mentre l’Italia è risalita in seconda posizione dopo il bronzo che si è messa al collo ad Ankara. La graduatoria è stata stilata tenendo in considerazione i risultati delle ultime due rassegne continentali, del Mondiale 2018 e del Grand Prix 2017 (non contano le Nations League che ...

Qualificazioni Europeo Under 21 - Italia travolgente : 5-0 contro il Lussemburgo - Nicolato convince [PAGELLE - CLASSIFICA e FOTO] : Dopo il successo all’esordio in amichevole per Nicolato subentrato a Di Biagio, l’Italia Under 21 si conferma anche nel match delle Qualificazioni all’Europeo di categoria del 2021. Tutto facile per gli azzurrini a Castel di Sangro dominio contro il Lussemburgo, il risultato di 5-0 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, la partita non è stata mai in discussione. Le reti sono state realizzate nel primo ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2021 Under 21. Paolo Nicolato : “Buona Italia ma la strada è lunga” : L’Italia ha sconfitto il Lussemburgo per 5-0 e ha incominciato nel miglior modo possibile il percorso di qualificazione agli Europei 2021, la nostra Nazionale Under 21 si è imposta con autorevolezza a Castel di Sangro contro un avversario oggettivamente modesto. Gli azzurrini hanno iniziato ottimamente il nuovo ciclo dopo l’eliminazione subita nella rassegna continentale disputata in casa un paio di mesi fa, il gruppo trascinato da ...