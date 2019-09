Proteggere Greta dai nazisti

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Le lacrime diThunberg, la biondezza di di Ivanka Trump, i corridoi dell’ONU.I commenti ai gesti, alle parole, alle dichiarazioni della ragazza, alla sua fissità, al suo diario quotidiano delle sue emozioni e della sua battaglia per il clima; i commenti al suo viso, ai suoi gesti, alle sue smorfie, anzi, alle sue stesse trecce.Il modo in cui un pezzo di mondo giornalistico che, esplicitamente, innalza le insegne della destra programmaticamente cinica, per nulla impressionata dai “falsi millenarismi”(sic), al punto da avere messo da subito in atto, nero su bianco, un dispositivo ironicamente derisorio suThunberg, a guardare bene, a osservare ogni dettaglio con attenzione, appare assolutamente inaccettabile per implicito, greve razzismo, e questo qualunque cosa si pensi sulle capacità e gli strumenti di drammatizzazione politica mostrati dalla ...

