Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019)a delinquere di stampo mafioso, estorsione, favoreggiamento, turbativa d’asta e corruzione elettorale. Davanti al gup di, il” si conclude in primo grado con 66, per oltre 600 anni di carcere, e 38. Regge l’impianto accusatorio della Dda guidata da procuratore Nicola Gratteri (nella foto) e rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Vincenzo Luberto e Domenico Guarascio. Alla sbarra, secondo gli inquirenti, c’era l’holding criminale legata alla cosca Farao-Marincola di Cirò Marina: 104 imputati tra boss e gregari della ‘ndrangheta, ma anche imprenditori e politici locali tra sindaci, ex sindaci e assessori come i fratelli Roberto e Nevio Siciliani condannati a 8 anni di carcere per concorso esterno. Alla famiglia Siciliani ha reso dichiarazioni il pentito Francesco Farao che ai pm diha spiegato i rapporti politici ...

TutteLeNotizie : Processo Stige, a Catanzaro 66 condanne e 38 assoluzioni per associazione mafiosa - calabrianewsit : Processo rito abbreviato 'Stige' contro cosca 'Farao- Marincola': 66 condanne e 36 assoluzioni-NOMI -… - wesud_news : Operazione Stige: 66 condanne e 37 assoluzioni nel processo con rito abbreviato (I NOMI) -