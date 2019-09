Probabili formazioni 5^ giornata | Roma con Zaniolo e Smalling Inter | dubbio Lukaku

Probabili formazioni Juventus-Spal - Sarri potrebbe optare per il 4-3-1-2 - Pjanic in regia : Ci sono alcuni dubbi da sciogliere riguardo le Probabili formazioni di Juventus-Spal, in programma sabato 28 settembre alle 15. Maurizio Sarri nell'ultimo match vinto a Brescia ha cambiato pelle alla sua squadra, scegliendo per l'occasione il 4-3-1-2 come modulo. Una valida opzione, considerati i giocatori che ha in rosa, soprattutto i centrocampisti con spiccate qualità offensive. Il problema per l'allenatore è la coperta corta in difesa sugli ...

Probabili formazioni Torino-Milan : occhio a Berenguer - conferma per Leao : Probabili formazioni Torino-Milan – L’Olimpico Grande Torino farà da teatro al posticipo della quinta giornata di Serie A. Di fronte i padroni di casa del Torino e il Milan. La squadra di Mazzarri è ferita dalle due sconfitte consecutive contro Lecce e Sampdoria e vorrà rialzare la testa. Dall’altra parte c’è un Milan poco convincente e sconfitto nel derby. Prestazione anonima quella della squadra di Giampaolo, che ...

Probabili formazioni Spal-Lecce : ancora Strefezza per Semplici - gioca Babacar : Probabili formazioni Spal-Lecce – Va in scena al Paolo Mazza Spal-Lecce. Si sfidano due squadre reduci da due sconfitte. La compagine di Semplici ha perso contro il Sassuolo, non entrando mai in partita. La squadra di Liverani ha incassato il ko interno contro il Napoli. Le due squadre vogliono rialzare la testa e ripartire la loro corsa verso la salvezza. Pochi dubbi per l’allenatore di casa, che dovrebbe operare solo un ...

Probabili formazioni Parma-Sassuolo : conferme tra i ducali - turnover per De Zerbi : Probabili formazioni Parma-Sassuolo – Allo stadio Tardini va in scena un’interessante sfida del turno infrasettimanale. Si gioca Parma-Sassuolo. ducali per tornare a fare punti dopo le sconfitte contro Cagliari e Lazio, neroverdi che, dopo la sconfitta contro la Roma, hanno vinto e bene contro la Spal, proponendo anche un bel calcio. D’Aversa conferma in toto l’undici dell’Olimpico, De Zerbi opera qualche ...

Fiorentina-Sampdoria oggi in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma. Le Probabili formazioni : Dopo le emozioni della sfida contro l’Atalanta torna in campo la Fiorentina di Vincenzo Montella, che andrà a caccia della prima gioia stagionale affrontando una Sampdoria galvanizzata dal successo di domenica, grazie ad un ritrovato Manolo Gabbiadini. La partita si svolgerà questa sera (mercoledì 25 settembre), alle ore 21, presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenza, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma in abbonamento ...

SPAL-Lecce oggi in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma. Le Probabili formazioni : La corsa alla salvezza è ancora lontana, ma SPAL-Lecce è già un match molto importante nella quinta giornata della Serie A di calcio. Entrambe le formazioni sono ferme a quota tre punti e sono reduci da due brutte sconfitte: i ferraresi hanno perso per 3-0 contro il Sassuolo, mentre i pugliesi sono stati superati in casa per 4-1 dal Napoli. Semplici ha perso D’Alessandro, per cui è stata diagnosticata la rottura del crociato. Al suo posto ...

Inter-Lazio oggi in tv : orario d’inizio - canale - streaming e programma. Le Probabili formazioni : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Inter-Lazio (ORE 21.00) L’Inter vuole riprendersi la vetta della Serie A: con la vittoria di Brescia la Juventus ha infatti scavalcato i nerazzurri al comando della classifica. Per mantenersi a punteggio pieno gli uomini di Conte dovranno battere questa sera alle ore 21.00 la Lazio. Nei due attacchi Martinez e Lukaku sfideranno Correa ed Immobile. Nelle due gare dello scorso campionato il fattore ...

Probabili formazioni Napoli-Cagliari - Ancelotti si affida ancora a Milik : Probabili formazioni Napoli-Cagliari – Continua il programma valido per la 5^ giornata del campionato di Serie A, una giornata che promette grande spettacolo, interessante la sfida che mette di fronte Napoli e Cagliari. La squadra di Carlo Ancelotti è reduce dal netto successo in trasferta contro il Lecce, gli azzurri sono in corsa per la vittoria della scudetto con Juventus ed Inter, lotta che si preannuncia avvincente. Il Cagliari ...

Probabili formazioni Inter-Lazio : dubbi davanti per Conte e Inzaghi : Probabili formazioni Inter-Lazio – La capolista nerazzurra, a punteggio pieno, cerca il quinto squillo consecutivo dopo l’entusiasmo per la vittoria nel derby. Ma Antonio Conte è alla quarta partita in dieci giorni e potrebbe far rifiatare qualcuno. Come ad esempio Lukaku, che si porta ancora dietro qualche problemino alla schiena. Il tecnico dell’Inter scioglierà i dubbi solo all’ultimo, ma se il belga non dovesse ...

Probabili formazioni SERIE B/ Moduli e mosse : Da Cruz leader dei bianconeri : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: Moduli, mosse e scelte degli allenatori per le partite della quinta giornata del campionato cadetto.

Probabili formazioni NAPOLI CAGLIARI/ Diretta tv : ci sarà spazio per Llorente? : PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI CAGLIARI, Diretta tv: le notizie alla vigilia circa moduli e titolari per Ancelotti e Maran nella 5giornata di Serie A.

Probabili formazioni Genoa-Bologna - tornano Pinamonti e Palacio : Probabili formazioni Genoa-Bologna – Si torna in campo per la quinta giornata di Serie A. Due squadre in cerca di riscatto sono Genoa E bologna, che si affrontano al “Luigi Ferraris” mercoledì alle 21. La squadra di Andreazzoli è reduce dalla sconfitta di Cagliari. Il tecnico tornerà a schierare Pinamonti dal 1′, così come Barreca e Ghiglione. Dubbi su Cristian Zapata che potrebbe lasciare il posto a Biraschi. Anche ...

Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria - Vlahovic titolare - sorpresa Caprari : Probabili formazioni Fiorentina-Sampdoria – Fiorentina e Sampdoria scendono in campo per la quinta partita della loro stagione in Serie A. I blucerchiati si sono risollevati con la vittoria contro il Torino, dopo l’avvio shock di campionato. Viola senza vittorie dall’arrivo di Montella e che cercano disperatamente i tre punti, sfumati a Parma contro l’Atalanta per un gol nel recupero. Montella conferma la difesa a ...

Probabili formazioni 5^ giornata : fuori Ronaldo - Dybala e Higuain dal 1'. Roma con Zaniolo. Inter - dubbio Lukaku : Probabili formazioni 5 giornata- Archiviata la 4^ giornata di campionato, tutto pronto per il turno infrasettimanale valido per il 5° turno. Juventus impegnata a Brescia, Inter-Lazio e Napoli-Cagliari. Aprirà le danze la sfida tra Verona e Udinese, con padroni di casa chiamati a riscattare la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Leggi anche: Pagelle e […] L'articolo Probabili formazioni 5^ giornata: fuori Ronaldo, ...