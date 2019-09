Previsioni astrali del mese di ottobre | periodo positivo per Ariete | Pesci e Acquario

Previsioni astrali di mercoledì 25 settembre : novità per Ariete - sorprese per Scorpione : Le Previsioni astrali di mercoledì 25 settembre si prospettano essere davvero eccellenti per Ariete e Scorpione. I due segni zodiacali saranno molto favoriti rispettivamente in amore e nell'ambito lavorativo. Problemi di cuore coinvolgeranno i nati sotto la Bilancia, mentre incertezze e dubbi attanaglieranno il Leone. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): è un periodo di continui ripensamenti; non certo per ...

Previsioni astrali di giovedì 26 settembre : ottima giornata per Toro - Pesci e Gemelli : Le Previsioni astrali di giovedì 26 settembre 2019 saranno davvero entusiasmanti per i nati sotto il segno dei Gemelli, dei Pesci e del Toro. I tre segni zodiacali saranno molto favoriti e fortunati soprattutto nelle relazioni amorose e sentimentali. Sagittario e Cancro dovranno attendere, invece, la settimana prossima per vedere qualche miglioramento della situazione astrale. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 ...

Previsioni astrali di martedì 24 settembre : Leone - Ariete e Capricorno tra i favoriti : Le Previsioni astrali di martedì 24 settembre 2019 sembrano essere veramente straordinarie per i nati sotto i segni di fuoco. Particolarmente fortunati saranno soprattutto l'Ariete e il Leone, molto favoriti sotto l'aspetto amoroso. Momento di gloria anche per il segno zodiacale del Capricorno, per il quale vi saranno novità e cambiamenti nel lavoro. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Ariete (21 marzo – 20 aprile): vivete un momento ...

Oroscopo di ottobre - Branko : le Previsioni astrali del mese prossimo : Branko, Oroscopo ottobre 2019: le previsioni dello zodiaco del prossimo mese Settembre sta per terminare perciò, sfogliando il libro “Branko 2019, calendario astrologico”, contenente lo zodiaco di tutto l’anno, sveliamo in questo pezzo alcune indicazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Branko del mese di ottobre 2019, per ciascuno dei dodici segni. Cielo ricco di contrasti e sfide, il mese prossimo, secondo ...

L'oroscopo del giorno 23 settembre - Previsioni astrali 2^ sestina : lunedì Sole in Bilancia : L'oroscopo del giorno 23 settembre è pronto a mettere in chiaro le previsioni astrologiche interessanti il primo giorno della nuova settimana. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti di lunedì in amore e nel lavoro? Sotto indagine in questo contesto pertanto, come da titolo, l'Astrologia applicata ai sei segni dello zodiaco relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Parlando di figure astrali positive e ...

Previsioni astrali del 23 settembre : buon inizio settimana per Leone e Cancro : Gli astri regaleranno momenti estremamente piacevoli a Cancro e Leone. La congiunzione astrale del pianeta Giove, unitamente alla dissonanza del Sole, garantiranno benessere e serenità anche ai nati sotto il Toro. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone: momento d'oro per i nati sotto il segno del Leone. Business e affari in questa giornata andranno a gonfie vele. Con il vostro partner vi sarà grande sintonia e intesa. Ariete: ...

Previsioni astrali di domenica 22 settembre : dubbi per Capricorno - novità per Sagittario : Le Previsioni astrali di domenica 22 settembre 2019 si prospettano molto fortunate per il Sagittario, che si appresta a vivere un periodo di grandi miglioramenti, in particolare nel settore lavorativo. dubbi di cuore attanaglieranno, invece, i nati sotto il Capricorno, alle prese con una crisi del proprio rapporto col partner. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): le giovani coppie che vogliono fare un figlio o ...

Previsioni astrali di sabato 21 settembre : Ariete e Gemelli bene in ambito sentimentale : Le Previsioni astrali della giornata del 21 settembre 2019 annunciano un sabato molto favorevole per i nati sotto i segni di fuoco. Ariete e Leone, in particolare, vivranno un momento di grande felicità. Fortunato anche il segno zodiacale dei Gemelli, favorito in nuove conoscenze e incontri. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): prima il dovere e poi il piacere. Dopo una settimana piena a lavoro, concedetevi il ...

Previsioni astrali di venerdì 20 settembre : bene il lavoro per il Toro - amore ok per Leone : Le Previsioni astrali di venerdì 20 settembre 2019 prevedono una situazione molto favorevole per Leone e Toro. I due segni zodiacali, infatti, vivranno una brillante giornata, rispettivamente in ambito amoroso-sentimentale e lavorativo-professionale. Piccoli problemi fisici e acciacchi di salute coinvolgeranno i nati sotto il segno della Bilancia e dell'Acquario. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): in amore ...

Previsioni astrali della settimana dal 23 al 29 settembre : fine mese ok per Pesci e Cancro : L'ultima settimana del mese di settembre, compresa fra lunedì 23 e domenica 29, porterà importanti cambiamenti soprattutto per i nati sotto i segni d'acqua. Particolarmente favoriti saranno Cancro e Pesci: i primi saranno avvantaggiati nel lavoro e negli affari, i secondi godranno degli astri propizi soprattutto in amore e nelle relazioni sentimentali. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): dovrete fare i conti ...

Previsioni astrali giovedì 19 settembre : giornata fortunata per Toro - Scorpione e Gemelli : Le Previsioni astrali di giovedì 19 settembre 2019 annunciano una giornata davvero eccezionale per i segni zodiacali di Scorpione e Toro, favoriti soprattutto in ambito sentimentale. Ottimo momento anche per i nati Gemelli, che vivranno un periodo di grande miglioramento della loro vita. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone: sarete preda di una lieve indolenza che certamente non è nel vostro stile. Il problema è che ultimamente ogni ...

Previsioni astrali di martedì 17 settembre : Ariete - Capricorno e Acquario al top : Le Previsioni astrali di martedì 17 settembre 2019 annunciano una giornata super per i nati sotto il segno zodiacale dell'Acquario e del Capricorno, soprattutto sotto l'aspetto professionale e in ambito sentimentale. Ventiquattr'ore particolarmente positive anche per l'Ariete, interessato da grandi novità e cambiamenti. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): ascoltate il vostro cuore in una difficile scelta di ...

Previsioni astrali di mercoledì 18 settembre : cambiamenti per Leone - buone stelle per Toro : Le Previsioni astrali di mercoledì 18 settembre 2019 prevedono molta fortuna in particolare per i nati sotto il segno zodiacale del Toro, che vivrà una giornata davvero positiva sia negli affari che in amore. 24 ore particolarmente propizie anche per il Leone. Non sarà, invece, un giorno brillante per Scorpione e Ariete. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): in sintonia con tutto il mese di settembre, la ...

Previsioni astrali di domenica 15 settembre : ottima giornata per Sagittario e Scorpione : Tutto ciò che c'è da sapere sui segni zodiacali della giornata di domenica 15 settembre 2019. Lo zodiaco prevede momenti di grazia per Sagittario e Scorpione, soprattutto per quanto concerne la vita familiare e il rapporto di coppia. giornata meno positiva, invece, per Ariete e Pesci: i primi dovranno affrontare una crisi economica, i secondi avranno piccoli problemi sul lavoro. Le Previsioni astrali dei segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 ...