Presidente Figc Gravina premiato a San Marino

Ex Presidente Figc Campania condannato per truffa : Nelle ultime ore il Tribunale di Napoli ha condannato Vincenzo Pastore, ex presidente del Comitato regionale Lnd-Figc Campania, “alla restituzione delle somme percepite a titolo di retribuzione nel corso del rapporto di lavoro e alla restituzione in favore della srl calcio Campania Immobiliare della somma di 150.473 euro oltre interessi dalla maturazione dei singoli crediti al saldo”. Come riporta la sentenza “lo ...