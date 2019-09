Presentata la nuova edizione del MIA | il mercato audiovisivo con oltre 200 episodi e 100

Lancel fa il suo debutto in Italia : Presentata la nuova collezione alla fashion week di Milano [GALLERY] : La fantaisie française di Lancel finalmente al suo debutto in Italia Lancel, la maison parigina di alta pelletteria acquisita dal Gruppo Piquadro nel giugno 2018, presenta durante la fashion week milanese la collezione del suo debutto in Italia. Dopo, l’inaugurazione dell’elegante showroom in Piazza San Babila lo scorso febbraio, è iniziato infatti un nuovo capitolo per Lancel che, a partire da questo autunno, sarà distribuita in alcuni, ...

Roma - Presentata la terza maglia : tutto lo spettacolo della nuova divisa [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Roma, la squadra di Fonseca è reduce dal convincente successo in campionato contro il Sassuolo, 4-2 il risultato finale, nel frattempo è stata presentata la terza maglia. La divisa è di colore blu scuro ed è caratterizzata da un colletto rosso con scollo a V giallo e bordi delle maniche giallorossi. Il logo vintage Nike ‘Futura’ contribuisce a evocare il passato, mentre la stampa a motivo jacquard su tutta la ...

Milan - Presentata la nuova Visual Identity del club : AC Milan ha presentato ufficialmente la nuova Visual Identity del club, un progetto innovativo che segna l’inizio di un nuovo stile di comunicazione nei confronti dei suoi numerosissimi tifosi. Grazie alla collaborazione con l’agenzia londinese DixonBaxi, il Milan ha creato un nuovo capitolo della sua appassionante storia sportiva e aziendale. La sfida è far evolvere […] L'articolo Milan, presentata la nuova Visual Identity del club è ...

UE - Presentata la nuova Commissione. Gentiloni agli Affari economici. Moscovici : "Scelta eccellente" : La nuova Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha presentato questa mattina la sua squadra. I nomi dei 27 commissari (14 uomini e 13 donne) erano stati già annunciati ieri, ma non erano ancora state specificate le materie di competenza. Oggi abbiamo avuto la conferma che l'italiano Paolo Gentiloni sarà il nuovo commissario agli Affari economici, prendendo così il posto del francese Pierre Moscovici.Le ...

UE - Presentata la nuova Commissione. Gentiloni al posto di Moscovici : La nuova Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha presentato questa mattina la sua squadra. I nomi dei 27 commissari (14 uomini e 13 donne) erano stati già annunciati ieri, ma non erano ancora state specificate le materie di competenza. Oggi abbiamo avuto la conferma che l'italiano Paolo Gentiloni sarà il nuovo commissario agli Affari economici, prendendo così il posto del francese Pierre Moscovici.Le decisioni prese dal ...

Cagliari - Presentata la nuova stagione della Football Academy : A Oristano ha aperto i battenti questo pomeriggio la nuova stagione della Cagliari Football Academy. A fare gli onori di casa il Responsabile Bernardo Mereu, che ha fatto il punto con i dirigenti e i tecnici delle Società sportive dell’Isola affiliate all’ormai consolidato progetto rossoblù. Fondamentale il sostegno del Main Sponsor, Saras, e del Top Sponsor, Energit, confermati come partner della Academy. “Al centro di ...

Buone notizie per Schwazer nel giorno del suo matrimonio : provette manomesse? Presentata una nuova perizia : Schwazer sposo: l’ex marciatore altoatesino è convolato a nozze con la sua Kathrin e sullo scandalo doping arrivano Buone notizie Giornata ricca di emozioni per Alex Schwazer: l’ex marciatore altoatesino è convolato oggi a nozze con la sua Kathrin Freund. Intanto, per il 34enne, campione olimpico della 50km a Pechino 2008, arrivano Buone notizie, che fanno sperare. Secondo Tuttosport, infatti, sembra che giovedì verrà ...

Porsche – Presentata in anteprima mondiale la nuova sportiva Taycan [GALLERY] : Presentazione in anteprima mondiale della Porsche Taycan: una sportiva ripensata all’insegna della sostenibilità Porsche ha presentato oggi al pubblico la sua prima auto sportiva con propulsione esclusivamente elettrica nell’ambito di uno spettacolare lancio in anteprima mondiale che si è tenuto contemporaneamente in tre continenti. “La Taycan ricollega la nostra tradizione automobilistica con il futuro, portando avanti la storia ...