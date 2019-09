Premio Pavarotti d’Oro 2019 a Elisa | la cerimonia a Correggio il 17 ottobre al Teatro

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ild'Oo, condi premiazione ail 17. La notizia arriva da Il Resto Del Carlino, che annuncia anche l'apertura delle prevendite per assistere alla serata alAsioli della cittadina emiliana.riceve ilper aver duettato con Big Luciano, così com'è accaduto per altri artisti in carriera come Ligabue, Zucchero, Raina Kabaivanska, Andrea Bocelli, Josè Carreras. L'evento è ideato da Franco Panocia Casarini ed è ancora organizzato in suo nome dalla Pro Loco di. Già annunciati gli ospiti della serata, tra i quali compaiono il soprano Marilyn Santoro, i tenori Mirko Matarazzo e Giuseppe Michelangelo Infantino e il pianista Carlo Alberto Bacchi. Tra gli altri, anche il baritono Leo Nucci che si presenterà come amico e collega del Maestro, con il quale ha condiviso numerose ...

