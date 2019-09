Pokémon Spada e Scudo e Luigi' s Mansion 3 in anteprima alla Milan Games Week 2019

Nintendo protagonista della Milan Games Week 2019 : in anteprima assoluta Luigi’s Mansion 3 - Pokémon Spada e Pokémon Scudo : L’autunno meneghino inizia anche quest’anno nel segno della Milan Games Week powered by TIM, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo dei videogiochi, prevista dal 27 al 29 settembre nei padiglioni di Fiera Milano Rho. Come da tradizione, Nintendo, leader mondiale nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà uno dei protagonisti ...

In Pokémon Spada ci sarà Sirfetch'd - la splendida e inaspettata evoluzione di Farfetch'd : The Pokémon Company International e Nintendo hanno annunciato oggi la scoperta di un nuovo Pokémon nella regione di Galar: Sirfetch'd, il Pokémon Selvanatra. Sirfetch'd comparirà nell'attesissimo videogioco di prossima uscita Pokémon Spada. Ricordiamo che Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli su questa nuova creatura insieme ...

Pokémon Spada e Scudo avranno l'impostazione di salvataggio automatico? : A quanto pare Pokémon Spada e Scudo saranno i primi titoli ad avere il salvataggio automatico. Durante l'ultimo trailer pubblicato attraverso l'ultimo Nintendo Direct, alcuni fan si sono accorti della dicitura "Now Saving" durante una sessione di gioco.È sempre possibile che la frase sia sullo schermo per quel breve momento perché il giocatore ha appena salvato manualmente ed è uscito rapidamente dal menu, ma ovviamente questa ipotesi è ...

Luigi's Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo saranno presenti al Nintendo Direct di stasera : Nintendo ha recentemente annunciato che Luigi's Mansion 3 e Pokémon Spada e Scudo (senza dubbio due titoli di punta) saranno mostrati al Nintendo Direct di questa sera.L'evento avrà una durata di circa 40 minuti ed inizierà oggi a mezzanotte (ora italiana), l'annuncio è stato dato dalla grande N tramite i suoi canali social."Dopo essere stato invitato presso un hotel di lusso, Luigi parte per una vacanza da sogno con Mario e amici. Tuttavia, il ...

Pokemon Spada e Scudo si mostrano in un nuovo trailer tra nuove abilità - mosse - oggetti e molto altro : Pokemon Spada e Scudo si presentano al grande pubblico con un nuovissimo trailer grazie al quale possiamo scoprire qualche nuova caratteristica del nuovissimo capitolo della saga in arrivo per Nintendo Switch.Nel nuovo video trailer del gioco potremo vedere, oltre a qualche sequenza di gameplay, anche altre novità tra cui nuove abilità per i nostri Pokémon, nuove mosse, oggetti e altro ancora. Resta a noi comprendere quanto e come tutti questi ...

Little Town Hero potrebbe essere il nome definitivo dell'RPG di Game Freak - sviluppatori di Pokémon Spada e Scudo : Game Freak Inc. ha fatto domanda quest'estate per la registrazione di "Little Town Hero", probabile nome definitivo del suo RPG in via di sviluppo.Il gioco era stato annunciato precedentemente lo scorso anno con il nome provvisorio "Town". Durante il breve trailer mostrato in un Nintendo Direct, Little Town Hero sembra sia un gioco di ruolo strategico in cui i giocatori possono arruolare altri abitanti del villaggio per combattere una serie di ...

Pokémon Spada e Scudo presto disponibile in demo in Giappone - arriverà anche in Italia? : È innegabile che quando si parli di Pokémon siano milioni e milioni le antenne dei fan sparsi in tutto il mondo a drizzarsi. D'altronde il franchise nipponico ha saputo, nel corso dei decenni, costruirsi una fama inossidabile, fatta di serie anime e videogiochi che hanno scolpito l'immaginario di intere generazioni. Non ha sorpreso quindi il successo riscosso da Pokémon GO, l'app per smartphone Android e iOS, i cui download totali sono da ...

Pokémon Spada e Scudo : Obstagoon simile a Gene Simmons dei Kiss - il cantante si sente lusingato : Il frontman dei Kiss, Gene Simmons, è venuto a conoscenza del fatto che uno dei Pokémon recentemente svelati in Pokémon Spada e Scudo assomiglia incredibilmente a lui. E la cosa non gli dà per niente fastidio.Il Dio del rock è stato reso partecipe del fatto attraverso Twitter. Obstagoon in effetti ha le sembianze del cantante dei Kiss (lingua inclusa) ed è stato facile per i fan trovare le somiglianze."Hanno dato a Zigzagoon una nuova evoluzione ...

Pokèmon Spada e Scudo : Nuovi dettagli sulla regione di Galar : The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato oggi le forme regionali dei Pokémon che incontrerai negli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E non solo: sono state svelate nuove evoluzioni e informazioni sui rivali che gli Allenatori si troveranno a sfidare. Pokémon Spada e Pokémon Scudousciranno il 15 novembre 2019 ...

Pokémon Spada e Scudo : svelate le forme regionali dei Pokémon che incontreremo nei due attesi giochi : The Pokémon Company International e Nintendo hanno svelato oggi le forme regionali dei Pokémon che incontrerai negli attesissimi videogiochi di prossima uscita Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E non solo: sono state svelate nuove evoluzioni e informazioni sui rivali che gli Allenatori si troveranno a sfidare. Pokémon Spada e Pokémon Scudo usciranno il 15 novembre 2019 in esclusiva per Nintendo Switch.Pokémon di GalarAlcuni Pokémon si sono adattati ...