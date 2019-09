Più tecnologia | meno ideologia L' ambientalismo secondo Bentivogli

La tecnologia ci fa sentire 11 anni Più giovani : Voli meno stressantiServer fuori usoNo DoxxingMai senza un caricatore#FOMOCosa guardiamo?Texting ovunqueI bidoni dell’ultimo minutoPericolo CatfishFumare? Mission impossibleChi l'ha visto (lo smartphone)La tecnologia ci fa sentire più giovani? A quanto pare sì. Lo dice una ricerca firmata da Lenovo, il colosso cinese dell’hi-tech che controlla anche il brand Motorola, secondo cui l’innovazione tecnologica è sempre più connessa al benessere ...

La tecnologia di Facebook per “scrivere” con il pensiero è (un po') Più vicina : Due anni fa, durante la conferenza per gli sviluppatori, Facebook lo aveva detto: “Stiamo lavorando a un sistema che permetta alle persone di scrivere con il pensiero”. Non era e non è il solo a farlo, ma adesso quell'obiettivo è un po' più vicino. Un (piccolo) passo avanti Sia chiaro: non c'è ancora nulla di pronto all'uso, né lo sarà a breve. Ma una ricerca pubblicata su Nature e legata a Menlo Park ha fatto un passo avanti: un team ...

