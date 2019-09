“Piantiamo un albero” | 25 nuovi arbusti nel Parco di Val Cannuta grazie al sostegno del

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Roma – Venticinquealberi della macchia mediterranea impreziosiscono, da questa mattina, ildi Val. È il risultato del progettoun, promosso dal Gruppo Servier in Italia, in partnership con il Municipio XIII Roma Capitale. La crescente consapevolezza relativa ai cambiamenti climatici, che impone la necessità di adottare iniziative di eco-sostenibilità, porta con sé anche il bisogno di guardare agli spazi comuni come a luoghi che richiedono il quotidiano contributo della collettività. Prende forma da questo presupposto l’idea del Gruppo Servier in Italia di rinnovare il proprio impegno verso il territorio con il progettoun. Gli, donati alla municipalità dal gruppo farmaceutico internazionale, sono stati piantati in prossimità del rinnovato playground. La piantumazione è stata preceduta da una profonda pulizia ...