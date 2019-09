Pesticidi | il piano d’azione nazionale è troppo vago Siamo di fronte all’ennesimo libro

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Nell’ultimo post abbiamo tratteggiato in maniera sintetica le principali fonti normative, unionali e nazionali in materia di, richiamando infine il(Pan). Come si accennava, proprio in questi giorni, in Italia è aperta (almeno formalmente) la consultazione popolare sulla bozza del primo aggiornamento del Pan. E’ un testo che ha avuto una gestazione lunga – anche– e travagliata. E, da una prima lettura, si ha la vaga sensazione che il parto non ne sia rimasto senza conseguenze. Giusto qualche osservazione, a volo d’uccello. I Pan sono istituiti, su scala unionale, dalla direttiva n. 128/2009 finalizzata a garantire, già dal suo titolo, “l’utilizzo sostenibile deitenendo conto del principio di precauzione”. Nella rubrica della bozza del nuovo Pan italiano si legge, invece, solo di “uso sostenibile dei ‘prodotti fitosanitari’” (sic!). ...

