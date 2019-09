Perché sempre più italiani lavorano per la gig economy

Pd : Serracchiani - ‘da Renzi scissione Perché vuol essere sempre numero uno’ : Roma, 20 set. (AdnKronos) – “Renzi vuole sempre essere il numero uno. vuole essere quello che va alle consultazioni, mica quello che si fa raccontare dagli altri com’è andata”. Questa la vera ragione della scissione di Matteo Renzi secondo Debora Serracchiani. La vicepresidente del Pd a Vanity Fair racconta “Ho chiesto a molti le ragioni politiche della loro scelta” di andarsene dal Pd “non ne ho ...

Perché i tempi di percorrenza degli aerei sono sempre più lunghi : (foto: Robert Alexander/Getty Images) Quando salite su un aereo vi sembra di dover aspettare troppo prima di vederlo decollare? O di rimanere parecchio tempo in attesa prima di poter scendere dopo l’atterraggio? Potrebbe non essere solo un’impressione data dalla scomodità del viaggio. Il New York Times scrive che questi tempi morti di rullaggio – che in inglese si chiamano taxi time – negli ultimi anni sono aumentati ...

Perché i voli aerei durano sempre di più : I tempi effettivi di volo sono invariati ma sono aumentati i tempi morti sulla pista, quindi le compagnie hanno trovato un trucco per dire di non essere arrivate tardi

Chiara Ferragni svela Perché ha chiuso per sempre con Pozzoli : il retroscena : perché Chiara Ferragni ha chiuso con Riccardo Pozzoli? Il documentario Unposted scioglie questo mistero una volta per tutte e svela un retroscena sulla rottura fra i due. Pozzoli e la Ferragni sono stati legati per diversi anni, sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo, così tanto che spesso Riccardo viene indicato come colui che “ha creato Chiara”. Un’etichetta che è sempre stata stretta alla fashion blogger e che ...

Amadeus daltonico ecco perchè indosso sempre gli stessi colori : Il presentatore tv Amadeus in un’intervista al settimanale “Di Più” ha rivelato di essere daltonico e dice”Io non ho idea di che colore sia la sua giacca. Si immagina che confusione farei se avessi giacche e camicie di tutti i colori? Per me sarebbe impossibile fare gli abbinamenti giusti. Per questo ho solo giacche blu e azzurre, in diverse gradazioni, camicie nere o bianche. Questi sono i colori che riconosco e che posso abbinare senza il ...

Milano - 28enne si vede rifiutare una richiesta d’affitto Perché nata a Foggia : “I meridionali son sempre meridionali. Uguali a neri e rom” : “Per me i meridionali, i neri e i rom sono tutti Uguali. Io sono una razzista al 100 per cento. Lombarda, proprio di Salvini. Lei può essere qui fin da piccolina, ma per me conta quello che c’è scritto sulla carta d’identità. E lei è meridionale, non è svizzera. Di quello che pensa lei, sinceramente, non me ne frega un cazzo”. È questo il messaggio vocale che Patrizia, una donna di 50 anni, ha inviato a Deborah Prencipe per disdire un contratto ...

Perché gli uragani sono sempre più lenti - imprevedibili e distruttivi : Donald Trump durante un meeting nello Studio ovale dedicato all’urgano Dorian (foto: Bill O’Leary/The Washington Post) L’uragano Dorian torna a far paura. Dopo essersi accanito a lungo sulle Bahamas, lasciandosi alle spalle un bilancio provvisorio di 20 vittime e altre 70mila persone con urgente bisogno di aiuti, ha ripreso potenza, tornando a categoria 3 nella scala Saffir-Simpson. Ora si dirige verso le coste sudorientali degli ...

Perché alcune persone si sentono sempre in colpa? : Cercare di essere meno negativiAttenzione al perfezionismoQuando diventa una sindromeTecniche per spezzare il loop del senso di colpaAttenzione a "sviare"Piccoli obiettivi e un pizzico di autoironiaPerché alcune persone si sentono sempre in colpa?Siete inclini a sentirvi spesso (o sempre) in colpa? Consolatevi: siete con ogni probabilità più affidabili della media. Ad affermarlo è una ricerca dell’Università di Chicago Booth School of ...

JOVA BEACH PARTY/ Perché in Italia tutto deve sempre finire in "caciara"? : Polemiche e insulti alle associazioni ambientaliste da parte di JOVAnotti, che non ha gradito le critiche al suo mega evento estivo

Chiara Ferragni : i 10 outfit più chiacchierati di sempre (e Perché) : 10. L'abito in latex verde lime + i sandali flamboyant9. Il mega colbacco e la t-shirt «I love haters»8. L'underboob body7. Le borchie e la parrucca6. Il mini abito sparkling anni '005. Il vestito maglione 4. Il vestito intrecciato3. L'abito da sposa2. L'abito rivelatore1. L'abito vedo tuttoChi è Chiara Ferragni? Ok, a meno che non si viva al centro della Terra, è davvero impossibile non conoscere la risposta. Alzi la mano, infatti, chi non ne ...

Perché un look alla Carrie Bradshaw è sempre un’ottima idea : I look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora oggi a Carrie BradshawI look da copiare ancora ...

Perché dovremmo sempre fare una pennichella nel pomeriggio : Schiacciare un pisolino nel pomeriggio è una buona abitudine. Ricarica la mente, il fisico e produce effetti positivi sull'economia. Lo hanno capito le molte aziende in Spagna, Cina e Giappone che concedono ai propri dipendenti una pausa sonnellino di metà giornata, mentre negli Stati Uniti, in Italia e in molte altre nazioni il riposo sul posto di lavoro viene visto come una perdita di tempo. Ma secondo i ricercatori è tutt'altro che ...

Ecco Perché le eSIM saranno sempre più importanti in futuro : Le eSIM sono un classico esempio di tecnologia già presente, che però fiorirà completamente tra breve tempo, un po’ come lo è stato ai tempi per il DVD oppure per l’NFC. Sono innovazioni che debuttano e rimangono applicate aspettando, come una crisalide, di uscire dal bozzo quando i tempi saranno maturi. Secondo l’AGCOM i tempi […] L'articolo Ecco perché le eSIM saranno sempre più importanti in futuro proviene da ...