Perché la Serie A non reagisce al razzismo

Fleabag - Perché dovete assolutamente recuperare la dissacrante serie che ha trionfato agli Emmy (e che vi farà sentire meno soli) : “Ho il terribile sospetto di essere una donna avida, pervertita, egoista, cinica, depravata e moralmente fallita che non merita di chiamarsi femminista”. Basterebbe questo monologo del primo episodio di Fleabag, la serie che ha trionfato agli Emmy, per capire di non trovarsi di fronte a una serie tv come le altre. Phoebe Waller-Bridge, che ha ideato scritto e interpretato la serie, ha vinto sia come sceneggiatrice che come attrice, ...

Perché «Unbelievable» e «Undone» sono le serie di cui tutti parlano : Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Unbelievable e Undone Due donne che cercano di ricostruire la verità, di riportare alla vita una parte di loro che sembrava perduta per sempre. sono Marie Adler (Kaitlyn Denver) e Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar), protagoniste di due delle serie più chiacchierate del momento: Unbelievable di ...

Serie A femminile calcio 2019-20 - ecco Perché non devi perderla : Dodici squadre, tante nuove giocatrici, grandi conferme, spettacolo garantito: sabato 14 settembre ricomincia la Serie A femminile, e tutte le protagoniste sono pronte a dare la caccia alla Juventus cannibale delle ultime due stagioni, con due scudetti consecutivi e l'ultima coppa Italia in bacheca. Il ricordo dello splendido Mondiale di Francia (chiuso con l'eliminazione ai quarti dopo aver raccolto consensi da tutti) è ancora ...

L’inutile rinnovo di Tredici – 13 Reasons Why - Perché era giusto che restasse una miniserie : Quando all'inizio del 2017 arrivò sulla piattaforma Netflix, Tredici - 13 Reasons Why ricevette pareri discordanti, ma per lo più negative. La cruda rappresentazione grafica del suicidio e l'approccio a tematiche delicate come il bullismo e la violenza sessuale hanno reso la serie una delle più controverse dell'anno. Al di là delle polemiche, però, l'adattamento televisivo del romanzo di Jay Asher fu apprezzato - ironicamente - per la capacità ...

Telegraph : Perché la Serie A fa la spesa tra gli avanzi della Premier? : Titola così il Telegraph parlando del gran numero di calciatori che hanno lasciato l’Inghilterra destinazione Italia in questa ultima parte del mercato La chiusura anticipata del mercato in Inghilterra ha permesso ai club italiani di capire chi non era parte dei progetti delle squadre della Premier e inserirsi nelle trattative. In definitiva, scrive il Telegraph, si sono lanciati sugli scarti. Gli operatori inglesi si sono spesso chiesti ...

Apple cancella la serie con Richard Gere ancor prima di realizzarla. Ecco perchè : Tra i volti di Apple Tv+ non ci sarà Richard Gere. Lo scorso dicembre, come vi avevamo prontamente riportato, Apple aveva annunciato l'avvio dello sviluppo di Bastards una serie adattamento del format israeliano Nevelot, che in israeliano vuole proprio dire "bastardi". La serie originale è creata da Dror Sabo, Daphna Levin e Lee Yardeni, prodotto addirittura nel 2010 per la tv cable HOT ed è tratta dal romanzo omonimo di Yorma Kaniu. In ...

Tredici 3 - Perché la serie tv è cambiata notevolmente - : Niccolò Sandroni La nuova stagione di Tredici rompe con il passato, affronta la redenzione e capisce come evitare che il peggio accada di nuovo La terza stagione di Tredici segna una svolta per la serie tv teen drama di Netflix che ha scosso il pubblico affrontando il tema del bullismo tra i più giovani. La prima stagione è stata accolta con grande interesse: per la prima volta veniva affrontato l’argomento spinoso del suicidio e del ...

Arbitri - la follia dei falli di mano : Perché in Serie A converrà tagliarsi le braccia : D' un tratto il calcio è diventato un manicomio, in senso letterale, perché con il nuovo regolamento i falli di mano faranno impazzire tutti. Gli appassionati, i giocatori, e pure gli Arbitri. Ecco riassunto il manuale di teoria fornito, lo scorso marzo, dall' Ifab (International Football Associatio

Serie A - Perché detesto il Var (e anche voi dovreste) : di Nicola Melzani Da due anni il Var è entrato a far parte del nostro campionato. La sua presenza ha sicuramente influenzato il gioco, forse ancor più di quanto si pensasse. A mio parere il suo impatto è stato complessivamente negativo, condizionando e falsando l’esito delle partite ancor di più degli errori che avvenivano prima del suo avvento. Ma analizziamo nel concreto “l’effetto Var” partendo dagli effetti diretti. Il ...

Serie A - entusiasmo Micchicché : “Date mercato e Boxing Day - ecco Perché abbiamo cambiato di nuovo” : “Ci sono tante novità in Serie A, siamo tutti in attesa. Speriamo in un meraviglioso spettacolo nei 90 anni del girone unico. Con il ritorno del Verona, abbiamo tutte e 12 le squadre che hanno vinto in questi anni ai nastri di partenza“. Un entusiasta Gaetano Miccichè, Presidente della Lega di Serie A, ha presentato su Radio Sportiva il nuovo campionato 2019-20 al via sabato. “La qualità dell’offerta è ...

Velvet Collection 2 - cancellata la serie spagnola su Rai1 : ecco Perché : Velvet Collection 2 cancellato: la serie spagnola non va più in onda su Rai1 Brutte notizie per i fan di Velvet Collection 2. La seconda stagione dello spin off della fortunata seri tv Velvet non andrà più in onda su Raiuno. Dopo i bassi ascolti registrati dalla prima puntata, trasmessa lo scorso martedì (6 agosto […] L'articolo Velvet Collection 2, cancellata la serie spagnola su Rai1: ecco perché proviene da Gossip e Tv.

Skam Italia addio : ecco Perché la serie tv è stata cancellata : Skam Italia è stata cancellata: la notizia che ha fatto arrabbiare i più giovani Skam Italia è una serie tv offerta da Tim Vision che ha riscosso tantissimo successo tra i più giovani. Purtroppo, però, poche ore fa è arrivata la notizia che annuncia la cancellazione definitiva della produzione del seguitissimo remake Italiano della serie […] L'articolo Skam Italia addio: ecco perché la serie tv è stata cancellata proviene da Gossip e Tv.

Perché The 100 chiuderà con la 7ª stagione - l’idea di cerchio perfetto e un lieto fine in linea con la serie : Tutte le belle cose devono finire. Questo è il mantra che ha spinto Jason Rothenberg a concludere The 100 con la settima stagione. Un addio che molti fan pronosticavano, dato che l'ultimo episodio della serie sarà proprio il centesimo. Una sorta di cerchio che si chiude in maniera perfetta, e non poteva essere altrimenti. Giorni dopo l'annuncio, lo showrunner ha spiegato ai media americani, presenti ai TCA, i motivi per cui ha scelto di ...

Olive Kitteridge torna su Sky - Perché riscoprire la pluripremiata miniserie sui sentimenti più oscuri dell’animo umano : Cos'hanno in comune Elizabeth Strout, Frances McDormand e il Pulitzer? Sono tre degli elementi caratterizzanti di Olive Kitteridge, capolavoro letterario rielaborato per il piccolo schermo nel 2014. Il romanzo di Elizabeth Strout, pubblicato nel 2008 e vincitore di un premio Pulitzer per la narrativa, torna dal primo agosto su Sky On Demand e NOW TV nella trasposizione televisiva proposta da HBO. La miniserie è composta da quattro episodi, ...