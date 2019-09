Pensioni | manifestazione FI con Berlusconi sabato 28 settembre a Milano

Pensioni - sindacati : manifestazione nazionale a novembre - uscita a 62 anni per tutti : Da ieri il governo Conte bis, con maggioranza formata da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Articolo 1 oltre che in carica e legittimamente operativo. Le Camere, prima quella dei Deputati e poi il Senato, hanno votato con favore la fiducia al nuovo esecutivo. Senza perdere tempo, le tre sigle sindacali della cosiddetta triplice, cioè Cgil, Cisl e Uil hanno scritto al Presidente del Consiglio annunciando una manifestazione generale per il ...