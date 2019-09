Pensiero del 25 Settembre 2019

Pensiero del 24 Settembre 2019 : Dio potrebbe fare certamente un mondo più bello di questo; ma non sarebbe più bello se vi mancasse Maria. (San Giovanni Maria Vianney)

Il Pensiero del 23 Settembre 2019 : L’uomo potrà sfuggire alla giustizia umana ma non a quella divina. Ricordate sempre figliuoli, le nostre imperfezioni ci fanno conoscere la nostra miseria. Solo se riconosciamo veramente i nostri peccati, spereremo nella misericordia di Dio. (San Pio da Pietrelcina)

Pensiero del giorno 22 Settembre 2019 : Siamo tenuti a dare ai bisognosi ciò che supera i nostri bisogni. (San Bernardino da Siena)

Pensiero del 21 Settembre 2019 : Gli uomini sono come il vino. Alcuni diventano aceto, i migliori invecchiano bene. (San Giovanni XXIII, Il Papa buono)

Pensiero del 20 Settembre 2019 : Tutti i vizi sono conditi dalla superbia, sì come le virtù sono condite e ricevono vita dalla carità. (Santa Caterina da Siena)

Pensiero del 19 Settembre 2019 : È impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, le feste mariane, i santuari mariani e le immagini della Madonna. (Giovanni Paolo I, Papa Albino Luciani)

Il Pensiero del 18 Settembre 2019 : Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. (San Paolo Apostolo)

Pensiero del 17 Settembre 2019 : Lo stesso Signore, che ci ha donato un buon inizio, ci doni ancora di crescere nel bene e di perseverarvi fino alla fine. (Santa Chiara di Assisi)

Pensiero del 16 Settembre 2019 : Io non sono degno che tu entri nella mia casa; per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te; ma di’ una parola e il mio servo sarà guarito. (San Cornelio, Papa)

Pensiero del 15 Settembre 2019 : Carissimi, costruite il vostro edificio spirituale sopra la vostra santissima fede, pregate mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell’amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. (San Giuda Taddeo, Apostolo)

