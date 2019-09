Pellegrini | dopo Tokyo voglio la normalità | magari figli e famiglia

Calcio - Lorenzo Pellegrini dopo il primo gol : “Una bella serata - giocare in Nazionale è un grande onore” : Una serata da ricordare per Lorenzo Pellegrini: il centrocampista della Roma è subentrato nel match della Nazionale italiana con l’Armenia, valido per le qualificazioni agli Europei 2020, siglando il gol decisivo per il 3-1 finale, prima marcatura con la Maglia Azzurra per lui. Il suo commento nel post gara: “Una serata bella soprattutto perchè abbiamo vinto una partita non semplice. Loro sono una squadra ostica, era importante ...