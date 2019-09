Pd:figli a carico,assegno fino 240 euro

"Il Pd sostiene le famiglie portando in Parlamento due proposte:l'unico per ie la dote unica per l'acquisto di servizi per l'infanzia". Lo annuncia il partito su Fb. L'universale arriverebbe "a 240al mese per ognio, dal settimo mese di gravidanza ai 18 anni, ea 80dai 18 ai 26 anni", spiegano di dem. Da zero a 3 anni, sarebbero invece erogati 400al mese per asili nido,baby-sitter e altri servizi per l'infanzia. Si prevedono maggiorazioni in caso di disabilità.(Di mercoledì 25 settembre 2019)