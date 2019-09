Palermo | donna di 23 anni accoltellata in casa Lei denuncia | “E’ stato mio fratello di

Sanitò : Palermo - all'Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una giovane donna : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett di Palermo dove è stata

Sanitò : Palermo - all’Ismett asportato tumore al fegato di 8 chili in una giovane donna : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Per anni aveva girato centri specialistici del nord e del centro del Paese, ma non era riuscita a liberarsi di quel gigantesco tumore al fegato che le rendeva la vita impossibile. La giovane madre di Termini Imerese alla fine è giunta all’Ismett di Palermo dove è stata sottoposta ad un intervento di resezione epatica per rimuovere quella massa di 35 centimetri di larghezza e del peso di 8 chili. ...

Palermo : donna nasconde nello stomaco l’eroina ma viene scoperta - arrestata all’aeroporto : Palermo, 6 set. (AdnKronos) – I militari della Guardia di Finanza di Punta Raisi ed i Funzionari dell’Ufficio delle Dogane hanno portato a termine un’importante operazione nell’ambito del contrasto al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. A seguito dell’analisi delle liste di imbarco dei passeggeri dello scalo palermitano, è stato rilevato che una cittadina ungherese era in arrivo da Bruxelles dopo ...

Palermo - il salvavita non funziona : donna muore folgorata sotto la doccia : folgorata a morte nella doccia: è morta così Giuseppa Saputo, una donna di 78 anni che viveva a Balestrate (Palermo) in una casa di contrada Passerello. Giuseppa stava facendo la doccia...

Palermo - violenta donna nella stazione Sferracavallo : arrestato gambiano con numerosi precedenti : Gabriele Laganà Il gambiano, senza fissa dimora, aveva provato a stuprare anche una turista. Lo straniero ha diversi precedenti per danneggiamento, molestie e atti osceni in luogo pubblico Un immigrato gambiano di 19 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Palermo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Il fermo è stato ...

Palermo : donna violentata in stazione metro - un fermo (2) : (AdnKronos) – Durante le ricerche del gambiano, gli agenti hanno scoperto un’altra aggressione e un tentativo di violenza sessuale ai danni di una turista straniera. Lo straniero è stato riconosciuto dalla ragazza e dalle amiche testimoni del fatto. “Il giovane, a dispetto dei numerosi alias – spiegano dalla Questura di Palermo -, è stato identificato per Alpha Yallow e il suo volto è stato comparato, con esito positivo, ...

Palermo : donna violentata in stazione metro - un fermo : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – E’ ritenuto responsabile di due violenze sessuali, una consumata e una tentata, ai danni di due donne. Con questa accusa la Polizia di Stato ha fermato a Palermo un 19enne del Gambia senza fissa dimora, Alpha Yallow. Il fermo è stato convalidato dal gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Vittima della violenza sessuale una cittadina italiana, aggredita i primi di agosto mentre si trovava ...

Palermo : donna travolta sulle strisce da un pullman - è grave : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - grave incidente stradale a Palermo dove una donna è stata travolta da un pullman nella centralissima via Dante, all'altezza di via Brunetto Latini. La donna, che è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo, è stata investita mentre attraversava la