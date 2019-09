Palermo | allo Zen la processione si inchina davanti alla stazione dei carabinieri

Università : allo Steri di Palermo la 'Notte europea dei ricercatori' (2) : (AdnKronos) - Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie Sklodowska-Curie del programma Horizon 2020 - GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collabora

Università : allo Steri di Palermo la ‘Notte europea dei ricercatori’ (2) : (AdnKronos) – Un progetto europeo cofinanziato dalla Commissione europea nel quadro delle Azioni Marie SkÅ?odowska-Curie del programma Horizon 2020 – GA 818977 ed è uno dei progetti selezionati in Italia dalla Commissione. Si tratta di un progetto interregionale, coordinato da Psiquadro, in collaborazione con un consorzio di partner che comprende l’Istituto nazionale di Fisica nucleare, l’Istituto nazionale di ...

Università : allo Steri di Palermo la ‘Notte europea dei ricercatori’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – La Notte europea dei Ricercatori per la prima volta allo Steri la ‘Notte europea dei ricercatori’. Venerdì 27 settembre, dalle 19 alle 24, la Sala delle Verifiche della sede del rettorato dell’Università degli Studi di Palermo, la chiesa di S. Antonio Abate, il cortile dello Steri, la Sala delle Armi, gli spazi esterni del complesso e la buvette del Palazzetto neoclassico ospiteranno ...

Battute su una ragazza di colore - allontanato ospite di b&b a Palermo : L'uomo, un 70enne di Milano, si era espresso sulla "superiorità" degli italiani rispetto ai migranti: la proprietaria ha deciso di cacciarlo

Letteratura : riconoscimento città Palermo allo scrittore Yehoshua : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – L’assessore alle Culture del Comune di Palermo Adham Darawsha ha ricevuto oggi, a Palazzo Ziino, lo scrittore Abraham Yehoshua che ieri è stato insignito dall’Università di Palermo della laurea honoris causa in Scienze filosofiche. allo scrittore è stata donata la medaglia della città e la Carta di Palermo. “Ho voluto esprimere il mio apprezzamento per l’impegno nella promozione ...

Palermo : giallo su morte pensionato italo-americano - oggi autopsia : Palermo, 11 set. (AdnKronos) – Sarà eseguita questa mattina al Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Mercurio Nepa, il pensionato italo-americano di 84 anni trovato morto in casa a Terrasini. ‘Mike’, come lo chiamavano a Terrasini è stato trovato nel letto con alcuni pezzi di nastro adesivo alle gambe. Sul corpo non aveva segni di violenza o ferite. Non c’erano neppure segni di effrazione nelle ...

Palermo - giallo a Terrasini : anziano imprenditore italoamericano trovato morto in casa : La vittima è Mercurio Nepa, 84enne imprenditore molto conosciuto in zona perché amava trascorrere un lungo periodo dell'anno nel proprio paese d'origine in Italia. La tragedia è stata scoperta nella mattinata dalla signora delle pulizie che ha trovato la casa completamente a soqquadro e infine il copro dell'anziano ormai senza vita.Continua a leggere

Palermo - Anita trovata morta nel suo letto dai genitori a 21 anni : giallo sulle cause : giallo a Porticello, in provincia di Palermo, dove Anita Costanza D’Amato è morta nel sonno a 21 anni in circostanze da chiarire. La ragazza aveva detto ai genitori di sentirsi stanca, poi il mattino seguente è stata trovata senza vita nel suo letto. Disposta l'autopsia dal pm all'Istituto di medicina legale del Policlinico per chiarire le cause del decesso.Continua a leggere

Palermo - amichevole contro le “vecchie glorie” rosanero : in campo c’è anche Fabrizio Miccoli. E il sindaco Leoluca Orlando non va allo stadio : Tra i “convocati” c’è anche lui, Fabrizio Miccoli, l’ex bomber che ha segnato gol su gol con la maglia dei rosanero. Giocherà con le “vecchie glorie” nell’amichevole contro il ‘nuovo’ Palermo nello stadio che lo ha visto protagonista per diverse stagioni. Ma la sua presenza sta creando non poche tensioni, perché l’attaccante leccese è stato condannato in primo grado a 3 anni e sei mesi ...

Palermo - violenta donna nella stazione Sferracavallo : arrestato gambiano con numerosi precedenti : Gabriele Laganà Il gambiano, senza fissa dimora, aveva provato a stuprare anche una turista. Lo straniero ha diversi precedenti per danneggiamento, molestie e atti osceni in luogo pubblico Un immigrato gambiano di 19 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Palermo con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna e di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Il fermo è stato ...

Palermo : pulizia straordinaria a Sferracavallo - vicesindaco sul posto : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) - "Stamattina come da cronoprogramma dettato dall’amministrazione comunale di Palermo, le maestranze Rap e Reset sono intervenute a Sferracavallo con una approfondita pulizia straordinaria. Oltre al cuore della borgata marinara di piazza Beccadelli, si è intervenuti a pi

Palermo : pulizia straordinaria a Sferracavallo - vicesindaco sul posto : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Stamattina come da cronoprogramma dettato dall’amministrazione comunale di Palermo, le maestranze Rap e Reset sono intervenute a Sferracavallo con una approfondita pulizia straordinaria. Oltre al cuore della borgata marinara di piazza Beccadelli, si è intervenuti a piazza Sferracavallo e via San Cosmo e Damiano, via Tacito e via Plauto. Quattordici gli operai in campo tra Rap e Reset con al ...