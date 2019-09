Padova | finge malore e pesta medico | detenuto sinti fermato da agenti

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Federico Garau La furia del prigioniero è stata arginata solo grazie al pronto intervento deglidi polizia penitenziaria in servizio. "Debole e sterile risposta in termini disciplinari e penali" per i colpevoli, attacca il Sappe Aggressione ai danni di unavvenuta nel carcere Due Palazzi di, un episodio che è stato denunciato dal segretario del Sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe del Triveneto Giovanni Vona. Responsabile un uomo di etnia, la cui violenza è stata arginata dal pronto intervento degliin servizio nella casa circondariale durante la serata di ieri. Ilha finto unper richiedere l'intervento di unnella sua cella. Uno stratagemma scoperto immediatamente dal sanitario, che proprio per questo motivo è stato aggredito. Provvidenziale ad evitare il peggio il pronto intervento da parte delle ...