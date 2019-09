Oroscopo 9 ottobre | Ariete irritato | Capricorno tenero

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 25 settembre 2019) La giornata di mercoledì 9sarà piena di amore e di riappacificazioni, come nel caso dei segni di acqua. Meno incentrati sull'aspetto sentimentale saranno quelli di fuoco, in particolare l'ed il Leone. Ilsarà dolce, la Bilancia divertita. Ottime prospettive di dialogo per il Toro, ma spetterà a lui saperle affrontare nel verso giusto. L'dall'alla Vergine: irritati. Probabilmente sarà una di quelle giornata in cui nessuno potrà avvicinarsi a voi. Sarà bene isolarvi per un po' e calmarvi con qualcosa che davvero vi dia tranquillità e ristabilisca l'equilibrio. Toro: qualcuno con cui avete litigato si affaccerà alla finestra con buone intenzioni. Sarà un'occasione adatta per chiarire un eventuale fraintendimento....

fabiopastrello : RT @VanityFairIt: Cosa dicono le (vostre) stelle questa settimana? @antoniocapitani #oroscopo - news_ravenna : Oroscopo dal 25 settembre al 1 ottobre periodo appagante in arrivo per il Gemelli grande sorpresa per il Cancro - forli24ore : Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre -