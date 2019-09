Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Ventotto anni di carriera in dieci diverse generazioni che hanno progressivamente cambiato l’idea della media compatta, introducendo tecnologie e nuovi standard di comfort in modo sempre più ampio, diremmo democratico.sceglie la lettera K, che non a caso richiama alla memoria l’antesignana Kadett, e affronta la sfida delle nuove normative sul controllo alle emissioni con una nuova e undicesima evoluzione, la prima da quando il marchio di Russelsheim è sotto il controllo del Gruppo francese PSA. A suo modo, anche questo un cambiamento storico, con la nuova alleata Peugeot 308 all’inseguimento della rivale di sempre Volkswagen Golf. Sarà in vendita in Italia da ottobre con prezzo a partire da 23.800 euro per la versione berlina 5 porte e 24.800 euro per la station wagon Sports Tourer. A cambiare molto in questomolto profondo è innanzitutto ...

Noovyis : (Opel Astra, arriva il restyling. Motori e aerodinamica nel mirino – FOTO) Playhitmusic - - MarcoScafati1 : #Opel #Astra, arriva il #restyling. #Motori e #aerodinamica nel mirino – FOTO - motornewsitaly : Ordinabile in Italia la Nuova Opel Astra con ben cinque motorizzazioni sotto i 100 g di CO2: -