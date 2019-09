Opa sui grillini Una senatrice M5s verso Italia Viva

Ora sono le Ong a chiedere un nuovo trattato sui migranti in EurOpa : Migrazioni e accoglienza. Temi interconnessi che continuano ad essere di attualità e non possono essere gestiti dai singoli Stati, ma dall'intera comunità europea. Cooperazione in rete, www.link2007.org – a cui aderiscono 13 tra le più grandi Ong italiane - ha reso pubblico un documento nel quale chiede un cambio di passo al nuovo governo italiano. Un cambio di passo che non ha, nei suoi intenti, l'accoglienza indiscriminata di chiunque ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Settembre : Conte - governo bifronte. Le luci – Primi passi in avanti con l’EurOpa per una politica rigorosa e umana sui migranti : Gran bazaar Urla nei wc e divani bollenti: la “fiera” dei sottosegretari La fiera degli strapuntini è finita (pare), evviva la fiera. I partiti giallorossi, quelli che “prima i temi poi le poltrone”, dovevano chiudere ieri la tela dei sottosegretari, in tempo per nominarli nel Consiglio dei ministri. Invece dovrebbero aver finito stanotte e di Cdm ce ne vorrà un altro oggi, alle 9.30. E sarà la […] di Luca De Carolis Le ...

Atletica - l’EurOpa vince il Match contro gli USA : Desalu secondo sui 200 - Crippa terzo sui 3000 : L’Europa ha vinto The Match, la prima edizione del confronto tra il Vecchio Continente e gli USA che si sono dati battaglia nelle discipline dell’Atletica leggera. Allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia) il team blu-stellato si è imposto con 724,5 punti contro i 601,5 della compagine d’oltreoceano: le due formazioni erano divise da appena 27 lunghezze al termine della giornata di ieri ma questa sera l’Europa ha messo la ...

Atletica - Match EurOpa-USA : Filippo Tortu corre 10.29 sui 100 - quarto alle spalle degli americani : Filippo Tortu ha corso i 100 metri in 10.29 in occasione del Match Europa-USA che si sta disputando allo Stadio Dinamo di Minsk (Bielorussia). Il nostro velocista ha dovuto fare i conti con un forte vento contrario (-1,1 m/s) e si è così dovuto accontentare del quarto posto risultando comunque il miglior esponente del Vecchio Continente alle spalle degli americani Mike Rodgers (10.20), Christopher Belcher (10.25) e Derek Kemp (10.28) nella gara ...

Pronostici e consigli sui playoff di EurOpa League : olandesi favorite : Sono oltre 20 le partite valide per gli spareggi di Europa League, che valgono l'accesso alla Fase a Gironi della seconda competizione Europea. Questa sera avranno svolgimento i match di andata, mentre le partite di ritorno che decreteranno le qualificate ci saranno giovedì prossimo, 29 agosto. Di seguito, venerdì 30 agosto, il sorteggio che definirà i 12 gironi composti ognuno da quattro squadre. Per quanto riguarda le italiane, Roma e Lazio ...

EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in EurOpa : Nelle scorse ore un tweet della divisione inglese di Huawei preannuncia che a breve gli attuali modelli top di gamma dell'azienda riceveranno EMUI 10 L'articolo EMUI 10 con Android Q arriverà sui due Huawei P30 anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Atletica - Coppa EurOpa 2019 : Yeman Crippa straripante sui 5000 - vittoria da padrone. L’Italia blinda la salvezza : Yeman Crippa non conosce rivali a Bydgoszcz (Polonia) e vince i 5000 metri della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’azzurro era il grande favorito della vigilia e ha dettato legge come da pronostico. Il 22enne, in stagione capace di conquistare la Coppa Europa dei 10000 metri a Londra e di correre un rilevante 13:07.84 sulla mezza distanza a fine giugno, ha letto benissimo la gara e ha trionfato con pieno merito. Il crono non è dei ...

Atletica - Coppa EurOpa 2019 : Marcell Jacobs secondo sui 100 metri - alto 10.39 per l’azzurro dietro a Vicaut : Marcell Jacobs ha conquistato il secondo posto sui 100 metri nella Coppa Europa 2019 di Atletica leggera ma il riscontro cronometrico non è stato dei migliori per l’italo-statunitense che si è fermato a un modesto 10.39 complice anche il forte vento contrario di -1.4 m/s. L’azzurro, in stagione capace di spingersi fino a 10.03 in quel di Padova e ieri capace di 10.09 in batteria, oggi è stato ben lontano dai suoi standard anche se il ...

Napoli - uno studio sui geni conferma che i partenopei sono tra i calciatori più in salute d’EurOpa : I giocatori del Napoli sono tra i più “in salute” in Europa. A certificarlo è uno studio, pubblicato sul ‘Journal of Cellular Physiology’ – i cui risultati sono stati confermati dalla Lega Serie A e dalla Uefa – che ha visto la collaborazione tra lo Sbarro health research organization (Shro), un team di ricercatori italiani, e lo staff medico del Ssc Napoli. La ricerca -riferisce una nota – ha ...

LIVE Atletica - Coppa EurOpa 2019 in DIRETTA : 9 agosto - l’Italia punta sui giovani e può stupire : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Obiettivo salvezza per l’Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell’Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata della edizione 2019 della Coppa Europa per Nazionali di Atletica leggera in programma ...

Le nuove regole sui monOpattini elettrici a Milano : Sono in vigore da qualche giorno e ne permettono un uso MOLTO limitato, in attesa che il comune installi decine di cartelli

Atletica - Filippo Tortu : l’infortunio era più serio del previsto - niente Coppa EurOpa. Mirino sui Mondiali : L’infortunio subito da Filippo Tortu durante i 100 metri corsi a Stanford in Diamond League è stato più serio del previsto. A confermarlo è stato Alfio Giomi, Presidente FIDAL, in un’intervista pubblicata proprio sul sito federale: il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) aveva sbandato durante la gara e in un appoggio aveva quasi toccato la linea della corsia, l’annunciata lesione al bicipite femorale sinistro non è stata ...