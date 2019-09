Obiettivo Luna 2024 | finanziate le capsule Orion

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Un contratto da 2,7 miliardi di dollari quello che la Nasa ha assegnato al colosso dell’industria aerospaziale Lockheed Martin, per la realizzazione di tre navettecon cui gli astronauti torneranno sullanel, come parte del programma Artemis. Le– realizzate per le missioni II, IV e V di Artemis – saranno in grado di trasportare quattro astronauti ciascuna, per una permanenza nello spazio profondo di tre settimane. Stando a quanto riportato dall’agenzia americana, le navette rimarranno agganciate alr Gatway per sei mesi e saranno riutilizzabili almeno una seconda volta. Questo – spiega Global Science – rappresenta non solo un notevole risparmio in termini di costi, ma dimostra anche le capacità di riuscire condurre esplorazioni sostenibili sullae oltre. La prima fase di riutilizzo inizierà con Artemis II. Per Lockheed Martin la ...

antoniospadaro : La mia riflessione a #50anni dallo sbarco sulla #Luna. In un mondo diviso siamo capaci di #gesti che diano “all’uma… - luna_isokmaybe : RT @KasperCarlo_bis: Solo un coglione come Ricci poteva dire che in Italia c'è meno terrorismo islamico perchè 'noi siamo più bravi a contr… - carmelodipaola : @Mov5Stelle Cari ex amici, il vostro obiettivo collide con le dichiarazioni giornaliere di questo o quel ministro.… -