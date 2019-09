Notifica tardiva del decreto di equo indennizzo ex Legge 24 3 2001 n 89

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Cassazione 8.8.2019 n 21206 Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo exdel 24.3.n 89, lazione delè fatta valere con l'opposizione; l'opposizione si conclude con la declaratoria di inefficacia del, senza dover esaminare il merito della pretesa, in quanto lacomporta l'inefficacia dele la definitiva non riproponibilità della domanda indennitaria.Continua are