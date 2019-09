Noita e la sua splendida fisica pixellosa arrivano oggi in accesso anticipato

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il panorama dei giochi indie continua a regalarci interessantissime produzioni come, dello sviluppatore e publisher Nolla Games.Poco tempo fa, abbiamo visto questo particolare titolo in azione in un video gameplay e, ora, apprendiamo del suo arrivo nell'early access di Steam e GOG., come vi abbiamo già detto in precedenza, presenta un ambiente completamente distruttibile con ottimi effetti di luce. Ogni singolo pixel nel gioco segue determinate leggi dellae, dunque, oltre a prestare attenzione ai vari nemici che vi troverete davanti dovrete vedervela anche con le morti accidentali tramite l'interazione con l'ambiente.Leggi altro...