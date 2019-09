New York | prende la figlia di 5 anni e si uccide sotto la metro Bimba viva per miracolo

Vox Media ha comprato la rivista New York : Il gruppo editoriale Vox Media, proprietario del sito di notizie Vox, ha acquistato New York Media, un altro gruppo editoriale di cui fa parte la rivista New York, il bisettimanale di cultura e politica fondato nel 1968 dal graphic designer Milton Glaser

Molestie - Placido Domingo rinuncia ad esibirsi al Metropolitan Opera di New York : in forse anche la sua partecipazione a Tokyo 2020 : Dopo le accuse di Molestie che lo hanno travolto nei mesi scorsi, il tenore Placido Domingo ha rinunciato ad esibirsi nuovamente al Metropolitan Opera di New York. Non solo, ha deciso di ritirarsi anche da tutte le future perfomance alla Met Opera. L’annuncio è arrivato martedì sia dal teatro che dal cantante 78enne che, salito per la prima volta sul palco della Grande Mela più di mezzo secolo fa, era atteso da mercoledì sera al Met dove ...

Nancy Pelosi annuncerà l’inizio della procedura di impeachment contro Trump - dicono il New York Times e il Washington Post : Per via della telefonata con cui Trump avrebbe fatto pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky perché avviasse un'indagine su Joe Biden

Da New York Di Maio irritato frena la rabbia : Luigi Di Maio sta andando al punto stampa fissato con i cronisti al seguito della sua partecipazione all’assemblea delle Nazioni unite, quando sul suo smartphone e su quelli di tutto lo staff piombano le agenzie battute proprio in quei minuti. A distanza di migliaia di chilometri e di sei ore di fuso orario i senatori si sono riuniti per quella che doveva essere una normale assemblea di gruppo. È una polveriera: “Di Maio lasci ...

La missione dei ministri Di Maio e Costa all'Onu : pizzaioli per un giorno da Sorbillo a New York : «Speriamo di aver superato la prova», scrive Luigi Di Maio da New York sul suo account Instagram. La prova cui fa riferimento, però, non è quella del clima né...

New York - 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite : segui la diretta degli interventi : Giornata conclusiva della viaggio in Usa del premier Giuseppe Conte: oggi il presidente del Consiglio parlerà all’Assemblea generale dell’Onu, a New York, in occasione del Climate Action Summit, presente anche il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio. segui la diretta degli interventi L'articolo New York, 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite: segui la diretta degli interventi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte mangia il panino a New York : "Trolla Salvini. Non imiti la Bestia. Manca bacioni" : “Dopo un’intensa giornata di lavoro alle Nazioni Unite, qui a New York, un vero hamburger americano nel cuore di Manhattan”: cosi’ il premier Giuseppe Conte in un post pubblicato su Instagram che lo ritrae in maniche di camicia mentre assapora un panino con i grattacieli della Grande Mela sullo sfondo. Poco prima il presidente del Consiglio aveva partecipato a un ricevimento con esponenti della comunità italiana a ...

New York - Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale : La giovane attivista svedese Greta Thunberg e il presidente Usa Donald Trump si sono incrociati all’Onu, in occasione del vertice sul clima, ma il tycoon ha ignorato l’ambientalista. Lei ha ricambiato il gesto riservando al tycoon un’occhiataccia che ha fatto il giro della rete L'articolo New York, Trump ignora Greta e l’occhiataccia dell’attivista al presidente diventa virale proviene da Il Fatto ...

Migranti - Conte da New York : a Malta svolta storica - ora al lavoro sui rimpatri : «Una svolta». La definisce così Giuseppe Conte l'intesa sui Migranti raggiunta a Malta dal ministro Lamorgese. Il premier, che da New York posta su Twitter una foto nel cuore...

Clima - a New York accordo di 66 paesi per zero emissioni entro 2050. Trump arriva a sorpresa : accordo tra 66 paesi per raggingere le zero emissioni entro il 2050. Questo il primo risultato del summit sul Clima partito di New York a margine della 74ma Assemblea Generale dell'Onu...

Conte - la missione a New York tra Green new deal - gestione migranti e Libia : “Italia vuole la leadership” : “L’Italia vuole il primato, la leadership”. È un primo giorno all’insegna di endorsement e incontri bilaterali quello passato a New York dal premier Giuseppe Conte, in missione per la 73esima Assemblea generale dell’Onu. Il presidente del Consiglio cerca, oltreoceano, di riaffermare il ruolo di Roma nel palcoscenico internazionale, sia come Stato simbolo della “rivoluzione verde”, che con il Green New ...

Clima - il riscaldamento globale avanza : ultimi 5 anni verso il record - oggi il summit a New York : Il periodo 2015-2019 si prevede sara’ il periodo piu’ caldo di cinque anni mai registrato con un +0,2 gradi rispetto al 2011-2015, mentre la temperatura media globale e’ aumentata di 1,1 gradi dal periodo preindustriale. Questo l’ allarme lanciato in occasione del summit di New York dall’ Organizzazione meteorologica mondiale (Omm). Nel rapporto si evidenzia che tutti i segnali rivelatori e gli impatti dei ...