Nel M5s c' è un problema che riguarda Di Maio e la sua leadership?

Nel M5s esplodono i “malpancisti” - al Senato è scontro su leadership Di Maio : Un'assemblea in origine priva di temi sensibili, che si e' trasformata in un confronto aspro tra sostenitori e oppositori di Luigi Di Maio e del governo giallorosso in generale. E' accaduto oggi pomeriggio a Palazzo Madama, quando una riunione convocata per definire le procedure per le candidature a capogruppo in sostituzione del neoministro Stefano Patuanelli ha visto deflagrare la dialettica tra le varie anime del movimento sulla questione ...

Nel M5s esplodono i “malpancisti” - al Senato e’ scontro sulla leadership di Di Maio : Un'assemblea in origine priva di temi sensibili, che si e' trasformata in un confronto aspro tra sostenitori e oppositori di Luigi Di Maio e del governo giallorosso in generale. E' accaduto oggi pomeriggio a Palazzo Madama, quando una riunione convocata per definire le procedure per le candidature a capogruppo in sostituzione del neoministro Stefano Patuanelli ha visto deflagrare la dialettica tra le varie anime del movimento sulla questione ...

Migranti : M5S - ‘avviato percorso importante - ora Ue unita Nel sostenerlo’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – ‘I cinque punti chiave dell’accordo che è stato sottoscritto oggi a La Valletta, incardinano finalmente la ‘questione Migranti’ sui giusti binari, la cui direzione non può che essere quella dell’equa ridistribuzione”. Così i deputati del Movimento Cinque Stelle nelle commissioni Esteri, Difesa e Politiche Ue, in una nota.‘La bozza approvata dai ministri ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e ToniNelli (2) : (AdnKronos) – In base alle nuove regole dello statuto, l’assemblea dei deputati eleggerà a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente del gruppo “nonché, su sua proposta, il vicepresidente vicario, i segretari ed il tesoriere”. Anche al Senato la squadra si rinnova. Domani alle 13.30 i senatori grillini si riuniranno per avviare le procedure per eleggere il nuovo capogruppo e la sua squadra. A Palazzo ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e ToniNelli : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Entra nel vivo la sfida per l’elezione dei nuovi capogruppo del M5S di Camera e Senato. Domani a Montecitorio, o al più tardi mercoledì mattina, saranno ufficializzate le candidature per le cariche apicali del direttivo e, almeno per ora, si profila una gara a quattro. Sarebbero due, infatti, i ‘ticket’ pronti a sfidarsi: da una parte il tandem composto dall’attuale vicecapogruppo ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e ToniNelli : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Entra nel vivo la sfida per l’elezione dei nuovi capogruppo del M5S di Camera e Senato. Domani a Montecitorio, o al più tardi mercoledì mattina, saranno ufficializzate le candidature per le cariche apicali del direttivo e, almeno per ora, si profila una gara a quattro. Sarebbero due, infatti, i ‘ticket’ pronti a sfidarsi: da una parte il tandem composto dall’attuale vicecapogruppo ...

M5S : verso nuovi capigruppo - in pole Macina e ToniNelli (2) : (AdnKronos) – In base alle nuove regole dello statuto, l’assemblea dei deputati eleggerà a maggioranza assoluta dei propri componenti il presidente del gruppo “nonché, su sua proposta, il vicepresidente vicario, i segretari ed il tesoriere”. Anche al Senato la squadra si rinnova. Domani alle 13.30 i senatori grillini si riuniranno per avviare le procedure per eleggere il nuovo capogruppo e la sua squadra. A ...

M5S a rischio scissione : ToniNelli probabile capogruppo al Senato per frenare la fronda : L’idea per depotenziare Renzi: un gruppo autonomo dove potrebbero confluire i fedelissimi di Alessandro Di Battista e i critici verso Luigi Di Maio. Ma i vertici lavorano per l’unità

Governo : papà Di Battista contro Spadafora - ‘è Dc - Nel M5s per fare ministro’ : Roma, 23 set. (AdnKronos) – Dopo Barbara Lezzi, Vittorio Di Battista. L’intervista del ministro grillino Vincenzo Spadafora, ieri sulle pagine del Corriere della Sera, fa infuriare anche il padre di Alessandro Di Battista, ex deputato ma tra i volti più noti del Movimento. “Se non fosse stato (???) del Movimento, il ministro Spadafora cosa sarebbe stato, un democristiano? Macché, il ministro Spadafora non ‘sarebbe ...

Crozza-CuciNelli declina la proposta di candidatura Pd-M5s : “Come diceva santa Rita da Cachemire - beati gli utili perché saranno i primi” : Maurizio Crozza – dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove – è Brunello Cucinelli, il re del Cachemire, che declina la proposta di candidatura di PD – M5S perché ha già un’altra missione, quella di “umanizzare il capitalismo, SanBenedettizzare gli utili, come diceva santa Rita da Cachemire: beati gli utili perché saranno i primi…” E ricorda nostalgico: “Quando ero piccolo in ...

Matteo Salvini inchioda Danilo ToniNelli : "Era talmente genio che il M5s lo ha trombato" : "Passare dal pentastellato alla esperta in conserve di pomodoro De Micheli non so che passo in avanti rappresenti". Matteo Salvini commenta così, in occasione di Atreju 2019, il passaggio dal Conte al Conte bis. "Perché interrompere il governo? Perché c'erano ministri come Toninelli che erano dei 'S

Luigi Di Maio - "una poltrona per Di Battista". Allarme rosso Nel M5s : come vogliono "normalizzarlo" : Non ha parlato per caso, Alessandro Di Battista. Il suo sfogo contro il Pd e l'invito al M5s a non fidarsi né di Renzi né dei dem "derenzizzati" ha agitato i vertici dei 5 Stelle, Luigi Di Maio in testa. Tanto più che lo stesso ex deputato, ormai battitore libero, giura che non sarà l'ultima volta:

Matteo Salvini - indiscrezione : settimana prossima tre parlamentari M5s entrano Nella Lega : La bomba politica la ha sganciata Matteo Salvini in persona, che non si nasconde più: "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno nella Lega perché per loro l'onore e la dignità sono valori importanti - ha premesso -. Sono uomini e donne che si vergognano di quello

Sondaggi - Renzi porta via 3 punti al Pd. Ma anche il M5s soffre. Poca fiducia Nel governo : a farne le spese è il gradimento per Conte : E’ finito l’effetto ricostituente della nuova maggioranza per Pd e M5s. Per entrambi il Sondaggio settimanale di Emg per Agorà (Rai3) registra un tonfo: i democratici (che restano la seconda forza) crollano di quasi 3 punti, i grillini di poco più di un punto. Certo, il Pd una spiegazione ce l’ha: la fuoriuscita dell’ex segretario Matteo Renzi che secondo l’istituto diretto da Fabrizio Masia raccoglierebbe oggi, ...