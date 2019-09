Nasce la “UEFA Europa Conference League” | sarà la terza competizione di calcio europea

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Il Comitato Esecutivo UEFA che si è riunito nella giornata di ieri a Lubiana, in Slovenia, ha finalmente deciso anche il nome della nuovaper club che prenderà il via a partire dal 2021. «Per il nome dellaUEFA per club è stato approvatoed è stato ratificato il suo concept commerciale. Le partite della nuova– che inizierà nel 2021 – si giocheranno di giovedì alle 18.45 e alle 21.00, proprio come la UEFALeague». v L'articololaladiilNapolista.

