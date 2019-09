Napoli | preso il terrore della metropolitana | borseggiava tutti i viaggiatori

Napoli - preso il terrore della metro : borseggiava tutti i viaggiatori : E? un vero e proprio prestigiatore del borseggio, un artista dalla mano lesta, il pregiudicato arrestato ieri dai poliziotti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la...

Giovanni Ciacci : "Nessuna condanna dalla Rai - sono indagato per aver preso un vestito dalla sede di Napoli senza la bolla" : "Giovanni Ciacci ha avuto un problema con la Rai, ha avuto una condanna e non poteva più essere a Detto Fatto. E’ stato lui a dare le dimissioni”. Lo sostiene Carlo Freccero in un'intervista rilasciata al Magazine del Fatto Quotidiano. Ma lo stylist, pronto a debuttare su Tv8 con Vite da Copertina, non ci sta e ribatte (sempre su FQMagazine): "Procederò per le vie legali nei confronti del direttore Freccero. Ad oggi io non ho ricevuto nessuna ...

Moggi : “Llorente parla di un Napoli incredibilmente forte. Forse non sa che ha preso 7 gol” : Su Libero, nella sua consueta rubrica, Luciano Moggi fa una disamina delle partite previste nella terza giornata di campionato che sta per iniziare. A proposito del Napoli scrive: “Llorente, ultimo arrivato al Napoli, definisce la sua nuova squadra «incredibilmente forte». Forse non gli hanno fatto sapere che la sua difesa in due partite ha subito sette gol e dovrà cambiare marcia se vuole tenere il passo di Juve e Inter, entrambe ...

Koulibaly : “Napoli non ti tollera - ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta. Quel giorno i napoletani…” : Koulibaly: “Napoli non ti tollera, ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta”. Intervista del difensore a ‘Il Corriere dello Sport’ Koulibaly: “Napoli non ti tollera, ti ama! Autogol? Mi sono ripreso in fretta. Quel giorno i napoletani…”. Intervista del difensore azzurro rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. Vi proponiamo alcuni passaggi. Oltre mezzo secolo fa, Martin ...

Bonucci : “Simulazione contro l’Armenia? “Non volevo. Col Napoli ho preso una gomitata e due punti” : Bonucci: “Simulazione contro l’Armenia? “Non volevo. Il difensore della Juventus parla dell’episodio che è costato il rosso a Karapetyan nella gara contro l’Armenia Bonucci: “Simulazione contro l’Armenia? “Non volevo. Col Napoli ho preso una gomitata e due punti”. Il difensore della Juventus parla dell’episodio che è costato il rosso a Karapetyan nella gara contro l’ Armenia ...

Biasin (Libero) : Sarri è stato preso per vincere e convincere contro il suo Napoli : Su Libero Fabrizio Biasin scrive della partita di stasera tra Juventus e Napoli. Che per Sarri conta molto. La più importante della Serie A degli ultimi anni arriva quando agosto ancora non è finito, alla seconda di campionato. Non sarà decisiva, ma dirà molto su che tipo di stagione abbiamo davanti. E’ un match che contrappone due delle tre candidate alla corsa scudetto. Sarri sfida il suo passato (senza essere in panchina), così come fa ...

Colpo Fiorentina : preso Ribery. Potrebbe giocare contro il Napoli : Colpo della Fiorentina di Commisso che ha praticamente chiuso l’acquisto di Franck Ribery che si è svincolato dal Bayern Monaco. Per lui i viola hanno offerto un contratto biennale da 4 milioni a stagione mentre il francese chiede un biennale da 4,5 più 500 di bonus. La distanza è minima è già nel pomeriggio Potrebbe arrivare la notizia ufficiale. Le parti stanno lavorando per risolvere gli aspetti contrattuali, e si cerca il compromesso ...

Napoli - ambulante straniero preso a sassate : è grave : Nella notte tra domenica 11 agosto e lunedì 12 sul Lungomare di Napoli si è consumata una disgustosa aggressione ai danni di due venditori ambulanti originari del Bangladesh. Entrambi, loro malgrado, sono diventati il bersaglio di un gruppo di teppisti minorenni - indicativamente di età compresa tra i 15 ed i 16 anni - che li ha presi a sassate dopo avergli rubato la merce.Quando è avvenuta l'aggressione i due - entrambi in possesso di ...

Se il Napoli non ascolta Ancelotti per gli acquisti e le cessioni - perché lo ha preso? : Il Napoli è forte ma non si è rinforzato Resto fedele alle mie idee. E quindi confermo ancora una volta la mia ammirazione per le capacità imprenditoriali del Presidente. Che con la sua politica aziendale illuminata ha messo in cassaforte la stabilità societaria del Napoli. Ciò posto non posso non fare alcune osservazioni oggettive. Le dichiarazioni di Giuntoli sono quanto meno risibili. Come sempre risibile è l’ovvio. “Siamo già molto ...