Napoli | operai Whirlpool in corteo al consolato americano | “Conte e Di Maio parlino con

Napoli - tornano in piazza gli operai Whirlpool : in corteo fino al consolato Usa : È partito il corteo degli operai Whirlpool di Napoli. È alta la partecipazione dei lavoratori del sito industriale di Napoli est che temono per il loro futuro occupazionale, in seguito...

Napoli - la rivolta degli operai di American Laundry : sit in alla Regione e scontri con la polizia : Dopo il sit in al Duomo in occasione del miracolo di San Gennaro, stamattina i lavoratori dell'American Laundry protestano davanti alla Regione a Santa Lucia: «Dal 31 ottobre 250 persone...

Whirlpool - proteste degli operai per la cessione della sede di Napoli : bloccata l'A3. FOTO : I lavoratori, al termine di un'assemblea di fabbrica, hanno sfilato in corteo e occupato l'autostrada Napoli-Pompei-Salerno all'altezza del casello dell'A3, nei pressi dello stabilimento, urlando lo slogan "Napoli non molla". GUARDA LA FOTOGALLERY

Napoli - gli operai Whirlpool in corteo dopo l’assemblea bloccano l’autostrada A3 : I lavoratori della Whirlpool hanno bloccato l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3. I manifestanti si sono messi al centro dell’arteria e stanno tenendo un sit-in. “E’ chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la resistenza, ma abbiamo coesione e volontà per non perdere questo importante insediamento produttivo”. Così il segretario generale della ...

Whirlpool - gli operai bloccano l’autostrada A3 dopo la decisione di cedere il sito di Napoli : Esplode la protesta dei lavoratori Whirlpool dello stabilimento di Napoli, dopo la comunicazione dell’azienda di voler cedere il sito del capoluogo campano. Gli operai hanno bloccato l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3: i manifestanti si sono messi al centro dell’arteria e stanno tenendo un sit-in. “È chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la ...

